“El país se concentra en debates que no valen para nada la pena, mientras nos hundimos en una gran crisis económica”: Federico Gutiérrez

El exprecandidato de presidencial, Federico Gutiérrez, le salió al paso a los opositores del gobierno que se han burlado de la sudadera que vistió la vicepresidenta Francia Márquez en el evento de la COP 27 en Egipto y dijo que hay temas más importantes de qué preocuparse en el país.

“A mí no me importa cómo se vistan las personas. Lo importante es que cumplan bien su rol y lo hagan con responsabilidad. El país se concentra a veces en debates que no valen para nada la pena, mientras nos hundimos en una gran crisis económica y social”, dijo.

Gutiérrez, quien reaccionó a los comentarios que despertó la vestimenta de la vicepresidencia en redes sociales, no ha escondido su preocupación por el futuro del país, según lo que ha observado del gobierno Petro en los tres primeros meses de mandato.

Ha lanzado fuertes críticas por los pronunciamientos de la ministra de Minas, Irene Vélez, las decisiones del gobierno frente a Venezuela, la reforma tributaria, la reforma política, la disparada del precio del dólar que superó la barrera de los 5.000 pesos y las reformas que tramita el gobierno en el Congreso. “El afán no puede volver ciega a la administración”, expresó en su momento.

También ha mostrado su molestia por los señalamientos de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien recientemente cuestionó fuertemente el sistema de salud en Colombia.

“El hoy ministro de Educación y el exministro de Salud (durante 6 años), Alejandro Gaviria, está en la obligación de darle una respuesta al país, sobre las declaraciones de Gustavo Petro, donde dice que Colombia tiene uno de los peores sistemas de salud en el mundo. Es falso y Gaviria es cómplice”, destacó.

Recientemente, el líder paisa, quien ha insistido en que el nuevo gobierno representa al cambio para empeorar, escribió una columna que publicó SEMANA titulada ‘Colombia, más pobre… y apenas van tres meses’, donde le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro: “por favor, escuche a los expertos. Piense en el país. Ya no estamos en campaña y con la comida, la plata y el futuro de la gente no se juega”, destacó.

“¿Esta es la ‘explosión controlada’? Que hoy Colombia sea reconocida a nivel mundial como una de las economías más débiles del planeta y con la moneda más devaluada debería llenar de vergüenza no solo al Gobierno, sino a todos sus aliados, no solo por la capacidad destructiva que han tenido en tan poco tiempo, sino porque hoy, después de solo tres meses, somos 30 por ciento más pobres de lo que éramos cuando ellos llegaron al poder “, plasmó en su escrito de opinión.

Federico Gutiérrez se ha convertido en una voz crítica contra el petrismo y en uno de los candidatos fuertes entre los electores paisas que lo ven como posible alcalde de Medellín o gobernador de Antioquia. Sin embargo, él no ha tomado una decisión y prefiere, al menos por ahora, dedicarse a estudiar los temas económicos y sociales que cada vez le preocupan más.