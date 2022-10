“El Partido Liberal votará positiva la reforma tributaria, pero con algunas consideraciones”: Álvaro Monedero

En la noche de este martes, el expresidente César Gaviria citó a su casa en La Calera a la bancada del Partido Liberal donde les socializará un documento con todos sus puntos rojos sobre la reforma tributaria de Gustavo Petro aprobada en primer debate la semana anterior. Aunque algunas versiones apuntan a que el jefe de la casa roja dirá por qué él no votaría el proyecto, el congresista Álvaro Monedero, coordinador ponente de la iniciativa, tiene otra.

SEMANA: Usted es coordinador ponente de la reforma tributaria, ¿es cierto que el expresidente César Gaviria no está de acuerdo con la reforma tributaria y les diría a su bancada que no la voten?

A.M.: No señor, de lo que trata la reunión de la noche de este martes es escuchar unas consideraciones que el expresidente César Gaviria ha hecho sobre el texto que estudió las comisiones económicas conjuntas y que fue aprobado en primer debate la semana anterior. Conoceremos las consideraciones. Yo hablé con él, le pregunté si él nos pediría que no votáramos la reforma tributaria y me dijo que no había expresado ese tema de votarla negativo. Simplemente tiene unas consideraciones.

SEMANA: ¿Cuáles?

A.M.: Gravar las pensiones, unos temas de hidrocarburos, de tarifas, él está elaborando un documento con sus consideraciones y lo entregará esta misma noche para que nosotros como bancada tomemos la decisión.

SEMANA: Es decir, ¿el Partido Liberal votará positiva la reforma tributaria, pero con algunas consideraciones?

A.M.: Sí señor, así será. Si usted hace un sondeo hay compañeros de bancada que tienen preocupaciones, hay algunos que han presentado proposiciones, algunas han sido tenidas en cuenta, pero todavía continúan con preocupaciones. La idea es tratar de concretar una reforma tributaria que no genere un pánico económico y que conserve las condiciones de crecimiento de la economía.

SEMANA: ¿Usted cómo escuchó al expresidente César Gaviria frente a la reforma tributaria?

A.M.: No, apenas la discusión la haremos hoy, dijo que él había estado estudiando mucho durante el fin de semana el documento aprobado, que nos iba a expresar las consideraciones. Recordemos que con anterioridad, el expresidente Gaviria había citado a los ponentes a una reunión antes de la pasada bancada para hablar del tema.

SEMANA: ¿Qué pasa si en las plenarias no se tienen en cuenta las líneas rojas que considera César Gaviria?

A.M.: Me imagino que esos puntos se sacarán del debate, se votarán individualmente y quedará la posición del partido con la votación. Si las mayorías del Congreso deciden apoyar un tema que no acepta una modificación del partido, seremos derrotados con votos. O ganaremos nosotros si logramos mayorías con los argumentos que tengamos.

SEMANA: Hoy la reforma tributaria está aprobada por 22 billones, la propuesta es que la bajen a 10. ¿Usted lo ve viable?

A.M.: Sí, pero la cifra tampoco se puede cambiar de un plumazo y decir que lo justo sería cambiarla a 10 billones. Obviamente, los gremios, en parte quienes van a pagar, están preocupados. Preocupa la carta de Ecopetrol, que es una empresa estatal, donde informan que ellos tendrán la mayor carga dentro de la tributaria (cerca de 7 billones de pesos), y eso puede afectar el valor en bolsa. Eso preocupa. Esos temas son los que tenemos que tener en consideración para no cometer un error por una ligereza. Hay que tratar de mandar un mensaje de calma a los mercados.

SEMANA: ¿Está de acuerdo en un punto medio, es decir, que no sean 22 billones sino…?

A.M.: Yo hablo de 17, 18 billones de recaudo, que igual, es una tributaria muy buena, una de las de mayor recaudo en la historia si se lograra. Empezamos con 25 billones, vamos en 22, hubo unos cambios sustanciales a la propuesta inicialmente planteada. Y en el segundo debate podemos lograr otros triunfos por parte del Congreso.

SEMANA: Conclusión: César Gaviria no le pedirá a su bancada que voten contra la reforma tributaria….

A.M.: Él tiene unos puntos, tiene dudas, y dejará sus consideraciones hoy a exposición de la bancada.