Continúa la polémica por el anuncio que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, y que respaldó el presidente Gustavo Petro, en el que anunciaron que si el Congreso no se pronuncia antes del 1 de junio sobre la consulta popular, expedirán la consulta popular por decreto.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, volvió a contraatacar y alertó que si eso sucede acudirá al Consejo de Estado para que lo tumbe. “Es absolutamente ilegal es una violación a la autonomía de dos poderes públicos, no solamente el Legislativo sino el poder judicial, porque si alguien no está de acuerdo con una decisión, debe ir hasta los jueces y ellos son los que toman la decisión no de un solo plumazo, si ellos quieren hacerlo nosotros acudimos al Consejo de Estado y estoy seguro de que le tumban eso por arbitrarios”, aseguró Cepeda.