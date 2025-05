Se paralizó el Gobierno Petro: la consulta popular es el único objetivo del Ejecutivo. Esta es la estrategia

Con esos puntos sobre la mesa, el Gobierno no da el brazo a torcer y mantiene el llamado a la consulta. Como lo dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, “todavía nos falta un cuarto debate, así que aunque estoy contento, todavía no celebro nada. A nosotros no nos ha ido muy bien en el Congreso de la República, así que yo con futuros hipotéticos positivos o de autoayuda no puedo andar”.