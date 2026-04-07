El presidente (e) de Ecopetrol se estrenará con un demoledor cuestionario de la oposición: desde estados financieros hasta la pareja de Roa

El presidente (e) de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, se estrenará en el cargo este miércoles, 8 de abril, con un demoledor cuestionario que le envió, vía derecho de petición, el representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien pretende conocer el estado real y actual de la compañía petrolera tras la salida temporal de Ricardo Roa.

“El país debe conocer el estado real de la empresa ante la ausencia del cuestionado Ricardo Roa. Él y gran parte de la junta directiva no han dado la cara en muchos temas. El señor Juan Carlos Hurtado tiene la obligación de revelarle al país la información que han ocultado por años”, afirmó Briceño.

Daniel Briceño. Foto: @Danielbricen

El parlamentario planteó 50 preguntas, algunas sobre la situación fiscal y financiera de la empresa.

“Según los estados financieros de 2025, la utilidad neta cayó de 36,7 billones (2023) a 18,8 billones (2025). Explique detalladamente las causas operativas de esta reducción del 48 %”, se lee en una de las preguntas.

“¿A qué se debe el incremento de los gastos financieros a 10,7 billones en 2025 a pesar de la reducción en los ingresos totales?”, preguntó.

Pidió detallar la pérdida de Market Cap (valor de mercado) de la acción de Ecopetrol en la BVC y la NYSE desde enero de 2023. Igualmente, cuál es el saldo actual adeudado por el Gobierno nacional a Ecopetrol por concepto del Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles. De la misma manera, solicitó explicar el aumento de 500.000 millones en el rubro de otros pasivos no corrientes reflejados en el balance consolidado de 2025.

Ricardo Roa y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Briceño también les pidió a Juan Carlos Hurtado y a la junta directiva de Ecopetrol que detallen el flujo de caja libre al cierre de 2025 y compararlo con el cierre de 2022. ¿Qué provisiones contables se han hecho para cubrir posibles multas de organismos internacionales de supervisión financiera?, es otro de los interrogantes.

“¿Cuál es el estado actual de las investigaciones internas y ante autoridades competentes sobre las denuncias de direccionamiento de contratos y movimientos de personal en Cenit? ¿Bajo qué justificación técnica y jurídica se procedió con la desvinculación del funcionario que grabó y denunció las presiones provenientes de la presidencia de Cenit y la vicepresidencia de Recursos Humanos?”, son otras preguntas.

También solicitó que se detalle la naturaleza de la relación profesional, comercial o personal entre Alexander Cadena, presidente de Cenit, y Danilo Romero, cercano a la primera dama, Verónica Alcocer.

Ricardo Roa y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

En el cuestionario también aparece una pregunta relacionada con el monto económico que se ha pagado a la fecha a la firma Covington & Burling LLP para evaluar el riesgo de las investigaciones contra Ricardo Roa ante la SEC. “¿Qué medidas de mitigación ha implementado la Oficina de Cumplimiento ante las denuncias sobre la influencia de Julián Caicedo (pareja de Ricardo Roa), en la contratación del oleoducto de los Llanos y la elección de la presidencia de ISA?”, se lee.

Y como si fuera poco, pidió información oficial sobre el costo total acumulado en viáticos, esquemas de seguridad y desplazamientos de Ricardo Roa, incluyendo los de su círculo cercano, cargados a la empresa.

En el cuestionario hay varias preguntas sobre asuntos laborales, relación sindical, producción, operación y reservas, y transición energética.