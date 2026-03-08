El presidente Gustavo Petro pide a la Fiscalía allanar sitios de compra de votos en Córdoba

Dentro de los delitos electorales, la compra de votos se ha convertido en uno de los de mayor influencia en determinadas zonas del país. De hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó que hasta el viernes pasado se habían incautado cerca de 2.000 millones de pesos que, al parecer, estarían destinados a la compra y venta de votos en diferentes partes del país.

MinDefensa reporta cerca de 2.000 millones de pesos incautados por presunta compra de votos

Una de las regiones que ha estado en la mira es Córdoba, con señalamientos, incluso del presidente Gustavo Petro. Precisamente, en la madrugada de este domingo, desde su cuenta de X, el mandatario le pidió a la Fiscalía General allanar los sitios que la ciudadanía y la policía han descubierto como sitios de compra de votos en Córdoba.

“Le solicito al registrador nacional prestar especial atención a la Registraduría de Córdoba. Mañana entregaré a fiscalía acusaciones serias sobre corrupción electoral en esa entidad”, dijo en su mensaje el jefe de Estado.

El ministro de defensa, Pedro Sánchez, especificó los operativos que han realizado las Fuerzas Armadas en los que se ha incautado dinero que presuntamente sería utilizado para la compra de votos. - X (@mindefensa) Foto: X (@mindefensa)

Agregó que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) debe vigilar transacciones masivas electrónicas para compra de votos el día de las elecciones, “establecer redes delictivas y entregar a autoridad competente”.

La semana pasada, el 4 de marzo, en Montería, Córdoba, se realizó la incautación más alta del reporte de compra de votos del Ministerio de Defensa, con 434,7 millones de pesos hallados en un vehículo.

En San Onofre, Sucre, y en el departamento de Chocó, se reportaron decomisos adicionales por 28,3 y 20 millones de pesos respectivamente, durante la misma jornada del 4 de marzo.

En el Meta, se registraron tres eventos significativos: 56,9 millones en Villavicencio el 5 de febrero; 145 millones el 2 de marzo en un vehículo particular; y el reporte más reciente, el 6 de marzo en Acacías, con 77,5 millones de pesos y una captura en proceso de audiencia.

Primicia: el informe completo de los más de $1.700 millones incautados para presunta compra de votos

En el Valle del Cauca, específicamente en Buenaventura, se realizaron dos operativos mediante controles viales el 11 y 18 de febrero, sumando una incautación total de 162 millones de pesos.

El ministro Sánchez enfatizó que el hecho de que algunos capturados queden en libertad no significa el cierre de los procesos judiciales, pues la recolección de pruebas y la trazabilidad del dinero siguen bajo estudio de la Fiscalía.

En distintas regiones del país se han denunciado acciones de compra de votos. Ya el Gobierno fijó recompensa. Foto: SEMANA.

El Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a responsables de delitos electorales, siguiendo las directrices del presidente de la República.

El ministro reiteró que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares mantienen el despliegue constitucional para vigilar la transparencia de la jornada y el flujo de capitales no declarados.