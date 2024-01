El presidente Petro muestra pruebas de que la inflación es “producto de grandes utilidades empresariales conseguidas por las políticas contra el covid”

Este martes en la mañana, el presidente Gustavo Petro señaló que el alza en la inflación tiene una causa concreta: “Como en todo el mundo, la inflación actual, mundial y nacional no tiene como fuente el costo salarial sino el ánimo de incremento de utilidades”. Así lo expresó el mandatario en su mensaje en su cuenta en X.

Petro fue más allá y en la tarde compartió pruebas que apoyan su diagnóstico. “¿Dijeron que la inflación en el mundo no es producto del deseo de ampliar las utilidades de las empresas? Estos son los artículos que señalan la hipótesis que la inflación mundial es producto de grandes utilidades empresariales conseguidas por las políticas contra el covid”, escribió el mandatario en X.

¿Dijeron que la inflación en el mundo no es producto del deseo de ampliar las utilidades de las empresas? Estos son los artículos que señalan la hipótesis que la inflación mundial es producto de grandes utilidades empresariales conseguidas por las políticas contra el covid…

Petro compartió algunos artículos de prensa internacional especializada en asuntos económicos. Por ejemplo, citó un artículo de The Wall Street Journal, del pasado 2 de diciembre, titulado ‘Las enormes ganancias ayudaron a impulsar la inflación. Ahora los consumidores están contraatacando’.

La autora, Jenny Reid, en un artículo desde Londres, advierte al respecto: “Una nueva investigación sostiene que el impacto de que las empresas mantengan márgenes al trasladar precios más altos a los consumidores no debe pasarse por alto como un factor que contribuye a la inflación” . Y añade: “Los investigadores dicen que esto ha hecho que la inflación ‘llegue a un máximo más alto y siga siendo más persistente’.”

“El análisis del autor de informes financieros de 1.350 empresas que cotizan en el Reino Unido, EE. UU., Alemania, Brasil y Sudáfrica encontró que las ganancias nominales eran en promedio un 30 % más altas a fines de 2022 que a fines de 2019. Esto no significa necesariamente que los márgenes de beneficio generales hayan aumentado, pero sí que los precios más altos han sido soportados por los consumidores, dijeron los autores”, sostiene el artículo.

El informe fue elaborado por el Institute for Public Policy Research and Common Wealth.

Otro de los artículos a los que hizo alusión el presidente Petro fue escrito por Pablo Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management. “La FED debería dejar claro que los crecientes márgenes de beneficio están estimulando la inflación”, se titula el análisis, publicado por The Financial Times , el 2 de noviembre de 2022.

Allí, Andrew Edgecliffe-Johnson, editor de The Financial Times en Nueva York, recomienda: “Se trata especialmente de imponer impuestos más altos a las ganancias de las empresas por encima de cierto nivel si se considera que obtienen ganancias injustas y no comparten el dolor con el consumidor”.