“El próximo gobierno debe generar un histórico recorte burocrático”: exconcejal Daniel Briceño tras el aumento del salario mínimo

Tras la alocución del presidente Gustavo Petro en la noche del lunes. 29 de diciembre, en la que confirmó por decreto el aumento del salario mínimo para 2026, comenzaron a conocerse reacciones desde distintos sectores políticos. Una de ellas fue la del exconcejal de Bogotá Daniel Briceño, quien expresó su inconformidad con la decisión y planteó una serie de propuestas para enfrentar sus efectos.

El jefe de Estado anunció que, luego de no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación salarial, el salario mínimo legal mensual vigente tendrá un incremento del 23,7 % a partir del 1 de enero de 2026.

El mensaje del presidente Petro antes de su alocución sobre el salario mínimo 2026: “Me adelanto a las críticas”

Con esa decisión, el salario base pasa de $ 1.423.500 a $ 1.750.905. A ese valor se suma el auxilio de transporte, que también fue ajustado y quedó en $ 249.095, lo que lleva el ingreso mensual total para quienes tienen derecho a este beneficio a cerca de $ 2.000.000.

“El aumento irresponsable del 23 % del salario mínimo decretado por Petro debe ser asumido por los políticos”, escribió el exconcejal Daniel Briceño en su cuenta de X, al referirse a la decisión del Gobierno nacional.

En el mismo mensaje, sostuvo que “el próximo gobierno debe generar un histórico recorte burocrático y acabar el derroche”, como parte de las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse tras el incremento.

Briceño también señaló que ese ajuste debería ir acompañado de “una gran reducción de impuestos a las empresas que cómprense el alza”, planteando que hizo en el contexto del nuevo salario mínimo definido para el próximo año.

Fuerte reacción de gremios al incremento de 23 % al salario mínimo anunciado por Petro para 2026: “La mesa de concertación fue una farsa”

El Gobierno tomó la decisión de fijar el salario mínimo por decreto luego de varias semanas de conversaciones entre el Ministerio de Trabajo, las centrales obreras y los gremios empresariales, sin que se lograra un consenso. Este anuncio se dio en una alocución que se transmitió a las 7:00 p.m.

Mientras los sindicatos pedían un aumento que compensara el costo de vida, los empresarios advertían sobre posibles efectos en la generación de empleo y en la sostenibilidad de las empresas.

Aumento del salario mínimo para 2026 de 23,7 % desata tormenta política: “Populismo e irresponsabilidad”

El incremento anunciado aplica de manera directa a los trabajadores formales que devengan un salario mínimo legal mensual. También impacta otros pagos y valores que están atados a ese indicador, como algunos subsidios, aportes y sanciones.

Sin embargo, no todos los trabajadores verán reflejado el aumento en sus ingresos. Quienes ganan más del salario mínimo, los contratistas por prestación de servicios y los trabajadores informales no tienen un ajuste automático.