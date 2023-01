El rosario de preocupaciones de Paola Holguín frente al cese bilateral al fuego de Gustavo Petro y cuatro grupos armados

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, no esconde sus preocupaciones frente a las decisiones del presidente Gustavo Petro sobre el cese bilateral al fuego con cuatro grupos armados. Eran cinco, pero el ELN se bajó del bus y desmintió al propio Jefe de Estado.

El rosario de preocupaciones de la congresista uribista es grande. Una de ellas- según le contó a SEMANA-, es “porque, al parecer, ese cese bilateral no fue acordado con esas organizaciones, sino que, de manera unilateral, expidió el decreto. El ELN salió a desmentir y el Clan del Golfo parece que también. Hasta ahora solo se ha derogado el decreto de los elenos”, dijo.

Además, le inquieta que, según el contenido de los decretos, la fuerza pública quedará “maniatada” para combatir a los alzados en armas.

“Estas organizaciones, como son tantas, operan en casi todo el territorio nacional, y tiene un agravante: ninguna estructura criminal sale con un gran letrero o uniforme que diga que son Clan del Golfo, ELN, Los Pachenca u otros. A mí eso me genera una enorme preocupación”, destacó.

De acuerdo con el contenido de los decretos, Holguín afirmó que se habla de un cese bilateral al fuego, pero no de un cese de toda actividad criminal. “El Gobierno dice que la fuerza pública seguirá cumpliendo la misión legal y constitucional, pero me pregunto cómo. ¿Cómo harán para combatir el narcotráfico y la minería ilegal, parte fundamental de estas estructuras, cuando no pueden operar contra dichos grupos armados? Ahí hay un engaño y una preocupación enorme”, precisó.

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, descartó su candidatura a la Gobernación de Antioquia. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Una más: “dicen que los protocolos serán secretos. Hoy se suponen que hay 5 mesas con igual número de grupos. Uno se pregunta: ¿Cuál es la agenda? ¿Quiénes son las personas que están negociando por el Gobierno y las estructuras criminales? ¿Cuáles son las líneas rojas o todo se puede negociar? ¿Cuánto tiempo durará la negociación y cuáles son las condiciones?”.

A Holguín no deja de sorprenderle por qué la fuerza pública no había sido informada del cese bilateral del Gobierno con los cinco grupos armados. “Al parecer, solo a través de un documento interno, les dijeron hace poco cómo sería el proceso y cómo tenían que detenerse las operaciones”, expresó.

Tampoco entiende por qué el gobierno de Iván Duque no reconoció a las Autodefensas de la Sierra o Los Pachenca -hombres que antes pertenecían a la organización de Hernán Giraldo-, como un grupo armado organizado, “y esta administración sí las tiene sentadas negociando. ¿Bajo qué condiciones? ¿A cuáles de esas estructuras se les dio reconocimiento y estatus político? ¿Con cuáles habrá negociación y cuáles sometimiento?”, interrogó la senadora.

A pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció el cese al fuego bilateral con el ELN, el grupo guerrillero lo desmintió. - Foto: SEMANA

La antioqueña también lanzó otra pregunta: “¿Petro está negociando en nombre de quién? A uno no se le puede olvidar que muchas de estas estructuras fueron aliadas para que él llegara a la presidencia. En el paro armado del Clan del Golfo, ellos obligaron en los municipios a votar por Petro y son hoy parte de esta negociación. Mucho se habló de las conversaciones y del apoyo del ELN a las Farc y de las Farc a esa campaña. Acordémonos del Pacto de La Picota. Uno se pregunta nuevamente: ¿van a permitir que se siga fortaleciendo todo el negocio del narcotráfico y la minería ilegal? No podemos olvidar que a esto se suman otros anuncios lamentables: aquí no habrá judicialización de cultivos ilícitos, erradicación forzosa ni fumigación. Y tampoco los podrán combatir por el cese bilateral”.

Ante ese escenario, Paola Holguín, quien destacó que las Fuerzas Militares están desmoralizadas en Colombia, teme que los decretos terminen por desatar una ola de violencia de grandes magnitudes en Colombia.