El senador César Pachón defendió el nombramiento de su esposa en el Gobierno y tildó a Jota Pe Hernández de “misógino y machista”

El senador del Pacto Histórico César Pachón madrugó este miércoles a defender con vehemencia el nombramiento de su esposa, Rosa Juliana Rojas, como asesora grado 15 en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

El tema es polémico, porque Pachón es uno de los mayores defensores del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso y además porque su caso le permitió a la oposición afirmar que la izquierda está haciendo en la Casa de Nariño lo mismo que criticaron en anteriores gobiernos.

El senador Jota Pe Hernández, quien es parte de la Alianza Verde, partido cercano al petrismo, le dijo: “¡Vea pues! Felicidades, senador César Pachón, les ha servido mucho eso de ser gobierno. Están haciendo todo lo que antes criticaban. Incoherentes”.

Pachón, quien casi siempre responde a los señalamientos o críticas en su contra, le respondió a través de su cuenta personal de Twitter: “Sabía de tus limitaciones Hernández, pero no sabía que podrías ser ¿misógino y machista? Creer que en una mujer profesional y formada es ‘la esposa de…’ y necesita de un hombre para conseguir trabajo. No es tan difícil, al menos el Google e investiga quién es Rosa Juliana”, escribió.

En otro mensaje, el senador boyacense les deseó buen día a todos sus seguidores, “menos a los que creen que las mujeres profesionales son las esposas de…”.

Pachón lanzó críticas contra congresistas y también a la prensa. “Vea pues. En pleno 2022 un medio de comunicación masivo omite el nombre de una mujer profesional y formada y la llama ‘esposa de…’. Qué oso no los tenía así de machistas”, afirmó.

Sabía de tus limitaciones Hernández pero no sabía que podrias ser ¿misógino y machista?

Creer que una mujer profesional y formada es “la esposa de…” y necesita de un hombre para conseguir trabajo.

No es tan difícil, al menos usa el google e investiga quién es Rosa Juliana. https://t.co/gb7nmUMho3 — César Pachón (@CesarPachonAgro) November 30, 2022

Rosa Juliana Herrera, la esposa de Pachón, también hizo su propia defensa en Twitter. A quienes criticaron su nombramiento, les respondió: “Ay caramba, esa soy yo. Comunicadora social y periodista, especialista en opinión pública de la Universidad Javeriana y próxima a graduarme en la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado. Más de 10 años de experiencia en el campo de las comunicaciones, progresista y petrista. ¡Qué viva la paz total, carajo!”.

En otro mensaje, Herrera escribió: “Tengo nombre propio, identidad, carrera, estudios, experiencia y derecho a trabajar. No llego por ser ‘la esposa de’, he abierto la trocha a machete, soy de las pocas graduadas de una familia campesina y exijo no reduzcan nuestras conquistas profesionales a ¿una esposa o mujer de…'”.

Herrera fue conocida en medio de la campaña presidencial porque en un evento público del Pacto Histórico en la plaza Luis Carlos Sarmiento en Bucaramanga preguntó a gritó entero: “¿Dónde están las guarichas? Bienvenidas a nuestro departamento. Voy a preguntarles otra vez. Dónde están las guarichas de Santander. ¡Arriba las arrechas!”, le dijo la periodista a las mujeres. Pero algunos dirigentes de Santander cuestionaron el lenguaje utilizado en su momento.

Pachón no ahorra argumentos para defender a su esposa. Y ella demuestra en las redes sociales que más allá de su hoja de vida hizo campaña por Gustavo Petro en Santander, la tierra donde ella se mueve políticamente.