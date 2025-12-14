Suscribirse

Elecciones atípicas en Bucaramanga: se abren las urnas para elegir al nuevo alcalde

A las 8:00 de la mañana se dio apertura a la jornada electoral en la ciudad, para elegir al sucesor de Jaime Andrés Beltrán, quien fue destituido por el Consejo de Estado por doble militancia.

Redacción Semana
14 de diciembre de 2025, 1:03 p. m.
Bucaramanga Elecciones 2022 segunda vuelta 19 junio 2022
Se adelantan las elecciones atípicas para elegir el nuevo alcalde de Bucaramanga. | Foto: Liliana Rincón Barajas

La Registraduría Nacional dio apertura a la jornada electoral de este domingo, 14 de diciembre, en la ciudad de Bucaramanga, en las últimas elecciones atípicas que se realizarán en este 2025 en el país.

Durante la jornada, 531.239 ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas a elegir el nuevo alcalde de la ciudad, en reemplazo de Jaime Andrés Beltrán, quien fue destituido por el Consejo de Estado por doble militancia.

Contexto: Bucaramanga se alista para elegir al nuevo alcalde: así está la puja para las elecciones atípicas

La Registraduría Nacional informó que para esta jornada se instalaron un total de 88 puestos de votación, de los cuales 80 se encuentran ubicados en la cabecera municipal, 2 en cárceles y 6 en corregimientos.

Además, en los puestos de votación I. E. José Celestino Mutis, colegios Franciscano del Virrey Solis, Adventista Libertad y La Presentación y Universidad Cooperativa de Colombia, se cuenta con dispositivos para validar la identidad de los electores a través de autenticación biométrica.

En la puja por la Alcaldía de Bucaramanga se encuentran Cristian Portilla, Carlos Bueno, Fabián Oviedo, Jhan Carlos Alvernia, Humberto Salazar, Juan Manuel González, Carlos Fernando Pérez y Rubén Morales Rey.

En desarrollo...

