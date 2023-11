“Eliminar la regla fiscal en este panorama, sólo destruirá el valor de la moneda”: Iván Duque

El exjefe de Estado lanzó serios cuestionamientos a reformas como la salud, laboral, pensional , y también se refirió a la iniciativa del Gobierno Petro de no mantener la “regla fiscal” en Colombia.

En su mensaje en la citada red social, este jueves, 16 de noviembre, el expresidente Duque empezó diciendo: “La nacionalización de la salud que pretende el gobierno, una reforma laboral que encarece la contratación de trabajadores y no incentiva la creación de nuevos puestos de trabajo, una reforma pensional que busca tomar el ahorro como plata de bolsillo, la desfinanciación de los programas de vivienda y una agenda ideológica anti-empresarial, crea incertidumbre, afecta la inversión y conduce al decrecimiento ”.

La nacionalización de la salud que pretende el gobierno, una reforma laboral que encarece la contratación de trabajadores y no incentiva la creación de nuevos puestos de trabajo, una reforma pensional que busca tomar el ahorro como plata de bolsillo, la desfinanciación de los…

Posteriormente, el exjefe de Estado indicó que la regla fiscal, la misma que plantea eliminar el expresidente Petro, no sería lo mejor para el país. Para Duque, acabarla en estos momentos “sólo destruirá el valor de la moneda, encarecerá la deuda, afectará el valor de los activos y detonará pobreza”.

Y concluyó diciendo: “ Preocupan adicionalmente los efectos de la última reforma tributaria que sentirán las empresas y la clase media en el 2024. Esas son las consecuencias del dogmatismo ideológico llevado al manejo de la economía. Esto no se resuelve intimidando empresarios para que avalen “acuerdos nacionales” ni en reuniones de camarilla. Se enfrenta creando confianza, estabilidad y estimulando el desarrollo empresarial”.

| Foto: Getty Images for Concordia Summi

El expresidente Iván Duque. | Foto: Getty Images for Concordia Summi

Y agregó el mandatario colombiano: “Si reducimos ambas, mandamos a Colombia a una catástrofe económica. Y por eso el pensamiento fundamentalista neoliberal, que provoca una estricta fórmula de marco fiscal, de regla fiscal, que el mismo que la construyó, la violó, pues no debe mantenerse en el país”.

¿Qué es la regla fiscal y por qué modificarla afectaría al colombiano de a pie?

“Estamos discutiendo cómo se puede ir disminuyendo esa presión tan fuerte, empezando, por ejemplo, porque los recursos que se destinen a salvamento de activos ambientales, que tienen beneficios futuros enormes, no se introduzcan como una parte del gasto de la inversión corriente, sino que se excluyan y eso genera un margen fiscal un poco más amplio” , dijo González en medio de un evento de Enercol.

El anuncio no deja de preocupar a los colombianos. | Foto: Getty Images

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 1473 de 2011, la regla fiscal busca “asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas , de tal forma que no se supere el límite de deuda. El límite de deuda es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB”.

“Lo que se ha propuesto recientemente es modificar esa regla fiscal y decir: ‘Ahora algunos de esos gastos ya no entran dentro de la regla fiscal, por lo tanto ya no entra para calcular el déficit’. Y eso en el fondo significa que yo voy a poder gastar más y que por lo tanto me voy a endeudar más. Ese es el principio fundamental y por eso creo que prende las alarmas”, explicó Restrepo.