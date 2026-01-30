Política

“¿En qué mente se le puede ocurrir?”: Gustavo Petro ante fuerte golpe que le dio la Corte Constitucional y Banco de la República

El mandatario colombiano hizo la declaración desde La Guajira.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 11:39 p. m.
Gustavo Petro arremetió contra dos recientes decisiones de la Corte Constitucional y del Banco de la República.
Gustavo Petro arremetió contra dos recientes decisiones de la Corte Constitucional y del Banco de la República. Foto: Cortesía Presidencia de la República

En medio de un evento regional que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, en La Guajira, el mandatario habló de dos noticias que se conocieron y que cuestionó.

Una de las medidas que afectó directamente a su gobierno tiene que ver con la declaratoria de emergencia económica, la cual fue suspendida de manera provisional por la Corte Constitucional.

Petro también hizo referencia al anuncio del Banco de la República con el aumento de la tasas de interés, las cuales quedaron fijadas en 10,25 %.

Frente a esas medidas, el jefe de Estado señaló que se tomaron bajo el argumento de que su gobierno derrocha el dinero, premisa que negó.

“Y ahora que dos grandes poderes, el de la Corte Constitucional por un lado y el del Banco de la República que maneja la moneda, se han expresado ayer y hoy. Y entre esas críticas surge y determina un tanto las decisiones de estos dos poderes el que hay mucho gasto por parte del Gobierno”, expresó Petro.

Aseguró que le han dicho “que es derrochar dinero” y afirmó que eso es lo que se muestra en la televisión, pero que en realidad “el ciudadano y la ciudadana de Colombia no saben qué hemos hecho hasta que nosotros mismos decimos”.

“Pero es que cuando miramos no solo cuánto se ha gastado en este tipo de edificaciones, sino cuánto vale todos los días el profesorado que llega aquí, el mantenimiento, cuánto ha sido en todo el país, y encontramos que la mayor inversión que se ha hecho, y yo lo digo, inversión que se ha hecho en Colombia, en el Gobierno es educación, educación en todos los niveles”, aseguró el presidente.

Y en otro de los apartes de su intervención indicó el jefe de Estado: “Y van entrando en unas nubes de números y no ven la realidad. Creen que la realidad está en los números y no en esta belleza, no en estos hechos, no cuantifican. Entonces es un derroche traer este colegio. ¿En qué mente humana se le puede ocurrir a cualquier gerente o director o presidente de la Corte Constitucional o del Banco de la República?, ¿cómo se les puede ocurrir que esto es un derroche? Si esta es la aplicación práctica de la Constitución de 1991, esto no es un discurso, una palabra, este es en realidad el Estado social de derecho, por el cual luchamos”.

