Ernesto Samper retó a Álvaro Leyva tras ‘explosiva’ carta sobre Petro

“ Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción . ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar", indicó el excanciller en la carta que hizo llegar al presidente Gustavo Petro.

“Tengo que decir que me parece de quinta, una deslealtad absoluta, que los funcionarios que gozan de altos salarios, de muchos privilegios, mientras están dentro del Gobierno no manifiestan lo que les incomoda, o no renuncian ante ciertas situaciones, pero que una vez están fuera del Gobierno agarran a despotricar del presidente, que eso no me parece debiera ser así”, dijo Bolívar en la emisora radial citada anteriormente.