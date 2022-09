“Es una decisión difícil, pero inevitable; Colombia está quebrada y no puede seguir gastando en el subsidio a la gasolina”: Roy Barreras

El presidente del senado de la República, Roy Barreras, estuvo este viernes –16 de septiembre– en entrevista con los locutores del programa Cómo amaneció Bogotá, de Tropicana, puntualmente con el Chancho, Adriana Bustos, Ricardo Ramírez, Luchito, Jairo Pulgarín, Jota Flórez y Jhovanoty, quienes le cuestionaron temas neurálgicos al polémico senador.

En medio del programa, Barreras afirmó que la reforma tributaria es necesaria y la van a aprobar, entre otras cosas, porque aquí hay un país en donde “hay una brecha social enorme, somos el segundo país más inequitativo de América Latina. Hay unos jóvenes que durante sus dos décadas de vida o menos, no han tenido futuro, no han tenido esperanza, no saben si pueden estudiar o trabajar... Hay unos niveles de pobreza que son vergonzosos y una concentración de la riqueza fundamentalmente en la tierra”.

“Hay 36 millones de hectáreas fértiles donde Colombia podría sembrar alimentos para tener comida para las familias colombianas y para venderle al mundo, y hoy estamos importando la comida más cara de la historia, porque hay 30 millones de hectáreas que no son productivas y que están en manos de terratenientes, entre ellas despojadores”, agregó.

Además, Barreras, se refirió al alza en el precio del combustible y afirmó que era de “34 billones de pesos, más que la reforma tributaria, (eso) paga la sociedad colombiana del subsidio a combustible, lo que quiere decir que en lugar de invertir en los más pobres, en la educación de los jóvenes, en las madres cabeza de hogar, en las señoras del servicio que no tienen seguridad ni pensión, pagamos el subsidio a la gasolina”.

“Por supuesto que la gasolina la usa todo el mundo, pero es mucho más pobre el que no tiene vehículo que el que sí tiene. Es una decisión difícil, pero inevitable, Colombia está quebrada y no puede seguir gastando lo que tiene en el subsidio a la gasolina”, explicó.

Añadió: “¿Qué creo yo? Porque eso lo tienen que hacer el Gobierno y nosotros somos el Congreso –aclaró–, tienen que hacer una diferencia: primero, una cosa es la gasolina y otra cosa es el diésel, que es con el que se mueven los camiones, ahí hay que hacer una diferencia. Segundo, otra cosa es la gasolina de los automóviles y otra la gasolina de los motociclistas, el 90 % de la gente que tiene una moto la usa para trabajar y el motociclista no puede recibir un golpe tan duro”.

“Yo espero que la ministra de Minas y Energía haga esa diferencia en el decreto, y vaya subiendo gradualmente (el precio), porque inevitablemente hay que subirla para poder comprar comida. Es una desgracia inevitable, hay que subir el combustible (además ya quedó decretada, desde la administración Duque, según dijo). Yo lo que estoy proponiendo es que no se le suba a todo el mundo por igual”, manifestó.

En cuanto a la ministra de Minas y Energía, el presidente de Senado dijo que es “una mujer joven, de provincia, que tiene un doctorado en filosofía y es exitosa, esto implica que es una mujer inteligente”. Y entre risas, dijo que lo estaban interrogando como si él fuese el minMinas.

Previo a referirse al tema del combustible, el miembro del Pacto Histórico dijo que a su copartidario Álex Flórez le reglaría de amigo secreto el Decreto de la ley seca, y que, aunque al ingeniero Rodolfo Hernández le están investigando por diversos temas, ha sido respetuoso en el Congreso, pues nunca le ha escuchado una grosería.

Mientras que cuando se le preguntó por qué salió de Cambio Radical y el partido de La U, manifestó que del primero, con la llegada de Germán Vargas Lleras, nunca hubo química y por eso había salido; y del segundo, pese a que firmaron los acuerdos de paz, al llegar Iván Duque a la presidencia, ellos se volvieron partido de gobierno y no de oposición, pues el exmandatario se había declarado en desacuerdo con la firma de dicho trato.

Adicional a eso, el congresista confesó que su cantante favorito era Joan Manuel Serrat y su canción favorita es Mediterráneo; luego de afirmar que en vez de Daddy Yankee cantando La gasolina, prefería a la cantante española Rosalía con su canción Despechá.