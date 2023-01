“Es una incoherencia que en un país con tanta hambre sus líderes políticos estén gordos”: Polo Polo justifica su trino contra Francia Márquez

SEMANA: ¿Usted se arrepiente del trino contra Francia Márquez donde habla de su sobrepeso?

MIGUEL POLO POLO: Para nada. La gente que quiso malinterpretar el trino lo hizo, y el que lo quiso entender, lo entendió. Fue un trino muy claro, yo hice una analogía sobre cómo este Gobierno le había puestos impuestos a la comida de los más pobres (ultraprocesados), pero al mismo tiempo, mientras los niños de La Guajira y Chocó morían de hambre porque no es posible acceder a estos productos por los altos costos, la vicepresidenta aumentaba de peso. Es una incoherencia que en un país con tanta hambre, sus líderes políticos estén gordos y robustos, empezando porque uno de los estudios más populares en cuanto al peso de los políticos, dice que la corrupción está asociada a la gordura. No es posible que en este país con tanta hambre sus líderes políticos estén en sobrepeso. Yo no soy gordofóbico, es una falsedad, primero porque en mi familia hay sobrepeso, familiares en primer y segundo grado. ¿Cómo voy a ser gordofóbico si quienes me rodean tienen sobrepeso? Quisieron darle la vuelta al trino para lavarle la gordura a Francia Márquez. Eso es otra cosa.

SEMANA: ¿El hecho de comparar las fotos de Francia Márquez delgada y con un poco más de pesos fue un exceso?

M.P.: No, para nada. Más pasado han sido ellos conmigo. Francia Márquez, en su momento, en campaña, me llamó payaso, títere de María Fernanda Cabal. Yo creo que he sido víctima de peores situaciones. Para mí, es una reflexión para que esta señora cuide su salud y le dé un mensaje, a través de su peso, de que ella no puede estar así hablando de igualdad mientras le ponen impuestos a la comida y los niños se están muriendo de hambre. Si habla de igualdad, que coja su dieta, sus platos de comida, que no deben ser tan económicos, y los reparta entre los niños pobres.

Miguel Polo Polo criticó el sobrepeso de la vicepresidenta y hasta la derecha le cayó encima. - Foto: SEMANA

SEMANA: Pero hasta algunos líderes de derecha lo cuestionaron por el trino.

M.P.: Es una derecha cobarde y políticamente correcta. Si miramos la interacción del trino tuvo más de 2 millones de visualizaciones en Twitter, más de 11.000 favoritos y casi 5.000 personas compartieron el mensaje, gente apoyando el trino.

SEMANA: Últimamente, se ha ido lanza en ristre contra Francia Márquez. ¿No cree que se ha pasado? Ella se volvió su principal flanco de ataques.

M.P.: Sí, claro, porque ella es una mujer incoherente, una mujer que utilizó su color de piel para victimizarse, para conseguir favores políticos, para llegar a la posición en la que está utilizó su color de piel, es una manipuladora que quiere manipular a los demás negros y obligar a que todos piensen como ella. Eso me indigna, me da rabia que quieran utilizar el color de piel para lograr sus objetivos. Que mejor utilice su cabeza, su conocimiento, su verbo, pero no el color de piel porque la apariencia física es una lotería y, en parte, no depende de nosotros. Lo que sí depende es salir adelante, estudiar. Eso sería admirable.

Francia Márquez llevó a Miguel Polo Polo a los estrados judiciales por los ataques en su contra. Sin embargo, no logró menguar las críticas. - Foto: Montaje SEMANA

SEMANA: Por último, encontraron unos explosivos donde Francia Márquez cerca al lugar de residencia de la vice en Cauca. Ella informó que sería un atentado en su contra. ¿Qué opina?

M.P.: Pero, ¿quién va a atentar contra ella? Los que matan en este país es el ELN, son las disidencias de las Farc y el ELN la apoyó, se vio en su página web, ahí está el pantallazo. Entonces, ¿la van a matar después de que la apoyaron? Las Farc, ¿la van a matar? Los paracos ya no existen.