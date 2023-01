Castigan en las redes sociales al congresista Miguel Polo Polo por burlarse del aspecto físico de la vicepresidenta Francia Márquez. “Eso no se hace”, le dicen

El congresista de oposición Miguel Polo Polo se burló esta semana del aspecto físico de la vicepresidenta, Francia Márquez, y le salió caro porque hasta los propios líderes de derecha que, en ocasiones, han respaldado sus luchas políticas, hoy lo criticaron en redes sociales.

El representante de oposición, quien no detiene su arsenal de ataques contra la vice, se burló del sobrepeso de la afrodescendiente.

“Más inflación y se revienta. Y los niños de La Guajira y Chocó muriéndose de hambre”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Él hacía referencia a la inflación que llegó al 13,12% en el 2022 y que se traduce, entre otras, a que el costo de vida de los colombianos aumentó un 1,26% solo en diciembre.

Miguel Polo Polo se burló del cambio de físico de la vicepresidente, Francia Márquez. - Foto: Autor Anónimo /SEMANA

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de Márquez años atrás donde se le observa con un kilos de menos.

El concejal de Bogotá Julián Sastoque fue uno de los que cuestionó al líder de las negritudes: “Usted no puede ser más miserable. Burlarse del físico de una mujer, del otro, sea quien sea, solo demuestra la absoluta carencia de argumentos producto de su profunda ignorancia. Qué desgracia que le paguemos 37 millones de pesos mensuales a este figurín por insultar y hacer show”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Usted no puede ser más miserable. Burlarse del físico de una mujer, del otro, sea quien sea, solo demuestra la absoluta carencia de argumentos producto de su profunda ignorancia. Qué desgracia que le paguemos 37 millones mensuales a este figurín por insultar y hacer show!! — Concejal Julián R Sastoque (@ElJuliSastoque) January 7, 2023

También lo hizo el excandidato presidencial, Enrique Gómez Martínez, quien comparte con Polo Polo las ideas de derecha. “Eso no se hace, burlarse del físico de una persona, no se hace. Es caer en las mismas prácticas de ellos. Más altura en el debate, el respeto por la dignidad de los demás no puede perderse”, expresó.

Mientras, el columnista de derecha David Ghitis dijo que la subida de peso de la vicepresidenta “puede ser un problema de salud”.

Contra Polo Polo han opinado varios líderes políticos, entre ellos, el presidente del Senado, Roy Barreras. “Derecha ofensiva y decadente. La democracia merece una oposición más decente”, dijo el dirigente del Pacto Histórico.

Así como la izquierda y algunos líderes de derecha le han reclamado a Polo Polo, el dirigente también ha conseguido respaldos por sus declaraciones contra Francia Márquez.

Francia Márquez llevó a Miguel Polo Polo a los estrados judiciales en su momento por señalamientos en su contra. - Foto: Instagram: Miguel Polo Polo/SEMANA

El representante del Centro Democrático por Bogotá Andrés Forero dijo “que está mal burlarse del físico de la vicepresidente, como está mal hacerlo con el presidente en el período anterior. Debe primar el debate de las ideas y la confrontación de argumentos, no los ataques personales y menos las burlas fundadas en el físico del contradictor”.

Está mal burlarse del físico de la vicepresidente, como estaba mal hacerlo con el presidente en el período anterior.



Debe primar el debate de ideas y la confrontación de argumentos, no los ataques personales y menos las burlas fundadas en el físico del contradictor. — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) January 7, 2023

Forero se refiere a cómo dirigentes del Pacto Histórico se dedicaron a llamar a Iván Duque con sobrenombres por sus kilos de más durante el pasado cuatrienio.

Esta no es la primera vez que el representante Polo Polo cuestiona a la vicepresidenta. Recientemente, dijo que ella “es una lástima y vergüenza para la raza negra”, y ha cuestionado fuertemente el Ministerio de la Igualdad que creó el gobierno del presidente Gustavo Petro como compromiso de campaña.

Polo no desaprovecha una metida de patas de Márquez para caerle encima. En medio de la campaña presidencial la cuestionó porque confundió el nombre de la empresa de agroquímicos colombo-venezolana. “Al parecer, la ‘empobrecida’ terminó siendo pobre de cerebro. Señora Francia Márquez no es ‘monomenos’, es Monómeros. La empresa no está quebrada, de hecho, según ellos mismos, el 2021 fue el mejor año; obtuvieron 53.000 millones en ganancia. ¡Qué vergüenza para la raza negra”, escribió en Twitter.