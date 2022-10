“Ese dinero hubiese servido para atender la tragedia de Guapi en Cauca o de la Mojana en Sucre”: Polo Polo tras compra de televisores y plumones del Gobierno

El representante por las negritudes Miguel Polo Polo se refirió a la polémica que se ha generado en las últimas horas por la compra de tres televisores, dos plumones de ganso, entre otros artículos, en dos millonarios contratos.

“Se gastaron casi cien millones de pesos en vajillas, electrodomésticos entre otras cosas, según ellos útiles. Ese dinero hubiese servido para atender la tragedia que de Guapi en Cauca o de la Mojana en Sucre. Se les cae el discurso, a vivir sabroso pero ellos, ¡descarados!”, afirmó Polo Polo.

El representante a la Cámara, cercano a la senadora uribista María Fernanda Cabal, compartió un video ciudadano de lo ocurrido en Guapi, Cauca, en las últimas horas, en el que se evidencia el desastre de las viviendas, luego de un voraz incendio que se registró en ese departamento.

Hasta el momento se sabe que unas 50 viviendas quedaron destruidas y una madre y su hijo fallecieron en el lamentable suceso. Por ahora, las causas de la conflagración son materia de investigación por parte de las autoridades.

Asimismo, el congresista se refiere a las inundaciones que se han presentado en La Mojana, Sucre, que han afectado a los pobladores del lugar. A pesar que el director del Dapre, Lizcano, ha hecho presencia en el en la zona, los entes de control han alertado del riesgo que hay en esos territorios. Luego de su visita, Lizcano anunció el giro de 30.000 millones de pesos para atender la situación.

Por su parte, los millonarios contratos han generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos. El senador David Luna, de Cambio Radical, independiente al Gobierno, también cuestionó lo suscritico por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

“La indignación que tanto se empeñó en despertar el Presidente Gustavo Petro, se le está devolviendo con creces hoy, por la compra descarada de un TV de $27 millones. La estrategia de la indignación para hacer política no es el camino. Es como un boomerang que siempre se devuelve”, dijo el senador de Cambio Radical.

Desde el Pacto Histórico también se han referido a la polémica. El senador Gustavo Bolívar dijo que la responsabilidad no es de Petro y pidió que los funcionarios respondan por este hecho. “Austeridad es la orden de Petro a sus funcionarios. No creo que él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia. Creo que algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al presidente”, dijo Bolívar.

El senador Alexánder López fue más allá, y a pesar de que es cercano al Gobierno y, especialmente, a la vicepresidenta, Francia Márquez, pidió que los funcionarios respondan y hasta salgan del Gobierno si es necesario. “Urgente que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dé claridad sobre los sobrecostos absurdos de sabanas, duvets y TV y sobre la idoneidad de los contratistas. Quienes hayan cometido irregularidades deben responder ante la justicia y deben salir del Gobierno del cambio”, pidió López Maya.

Desde el petrismo hasta las voces más agudas han reconocido que es un tema que genera escándalo y que es indefendible. Así lo reconoció el activista Beto Coral. “La compra de televisor de 27 millones y una cobija de plumones de ganso de 8 millones de pesos por parte del Dapre, es un tema indefendible bajo el discurso de la austeridad y del cambio”, dijo el activista afín al petrismo.

Los dos contratos que han generado polémica fueron suscritos por el Dapre con la firma Polyflex. El primero por valor de 93.084.400 pesos, incluye un televisor Samsung de 85 pulgadas que costó 27.499.900 pesos, dos televisores Samsung de 70 pulgadas, ambos por 10.867.000 pesos; una licuadora digital de diez velocidades, por 1.846.000 pesos; una cubiertas de vitrocerámica eléctrica Le Cuisine, por 7.338.400 pesos; y dos cubiertas de vitrocerámica inducción Le Cuisine, por 34.815.000 pesos.

Asimismo, el otro contrato fue de 79.999.800 pesos para adquirir dos plumones de ganso por 8.159.800 pesos, cuatro duvet de 500 hilos por 11.560.000 pesos, ocho duvet king tela 300 hilos por 15.200.000 pesos, y cuatro juegos de cama de tela de 500 hilos, por 8.440.000 pesos, entre otros elementos.