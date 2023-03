SEMANA conoció un audio en el que Julio Fierro, director del Servicio Geológico Colombiano, admite que restringirá investigaciones que no vayan acorde a las políticas del Gobierno.

“Esos no van, están en contra del Gobierno”: el audio en que el director del SGC ordena no investigar yacimientos de hidrocarburos

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), una entidad técnica que por años se mantuvo al margen de grandes remezones por transiciones entre gobiernos, está en medio de la polémica por cambios drásticos y despido de personal con años de trayectoria. En medio de las graves denuncias de funcionarios y contratistas, comienza a llamar la atención que Julio Fierro, su nuevo director, es un férreo opositor del extractivismo.

Fierro es un reconocido geólogo y activista ambiental que fue nombrado en el cargo por Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, dado a su apoyo a la transición energética. Por su lucha contra el extractivismo y demás operaciones, Fierro, poco después de posesionarse, tuvo que declararse impedido de emitir conceptos o evaluar proyectos alrededor de Hidroituango, la mina de cobre Quebradona y arroyo Bruno, cuerpo de agua desviado por la mina de carbón de Cerrejón.

Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Después de cinco meses de administración, los funcionarios de carrera aún temen que la ideología del director de la entidad influya dentro de las investigaciones y decisiones de la entidad. SEMANA conoció un audio de una reunión que Fierro sostuvo con coordinadores del servicio, en el que dijo explícitamente que las decisiones políticas del Gobierno iban a “permear” las decisiones técnicas.

“Puede que algunos no lo compartan, es también legítimo que no compartan las decisiones políticas que luego permean decisiones técnicas. Es legítimo, a veces nos gusta lo que se define desde los gobiernos y a veces no nos gusta”, dijo Fierro en una parte de su intervención.

En otro fragmento, aseguró que no se llevarán a cabo proyectos que estén “en contra de lo que este Gobierno quiere”.

“A este Gobierno lo eligieron para un cambio, lo eligieron las comunidades afectadas por el extractivismo, lo eligieron las comunidades marginadas, lo eligieron fundamentalmente los afectados. Así que nosotros no vamos a seguir trabajando en función de lo que las empresas quieran y lo ratifico aquí”, se escucha a Fierro.

También habla sobre el plan estratégico de la entidad hasta 2032, el cual fue diseñado durante la administración pasada por geólogos de la entidad.

“Es la visión de atrás. Un caso en particular. Una universidad pasó una propuesta de investigación al Ministerio de Ciencias, con recursos de regalías, para continuar investigando hidrocarburos en cuencas emergentes, nuevas fronteras de extractivismo. Y en la Amazonía. Esos proyectos no van porque están en contra de este Gobierno. En contra de las comunidades que eligieron al Gobierno quieren y en contra del Plan Nacional de Desarrollo. No vamos a ir en contra y tiene que quedar claro”, agregó el director del SGC.

Fierro dijo que quienes no concordaban con los planes de gobiernos anteriores tuvieron que “aguantar décadas”

“A los que no nos gustaba el hecho de que fueran las empresas extractivistas las que tuvieran el Estado a su disposición tuvimos que esperar décadas, ahora estamos acá para servir a las comunidades afectadas prioritariamente”, sostuvo el director en la reunión privada.

Los funcionarios siguen padeciendo los cambios drásticos en el Servicio Geológico Colombiano, donde se acaba de eliminar el Grupo de Estudios Geológicos Especiales sede Medellín, territorio en el que Fierro cuenta con conflicto de interés en dos proyectos importantes para la economía y seguridad energética del país.

El Servicio Geológico Colombiano se encuentra envuelto en polémica. - Foto: SGC

Incluso, este medio conoció que el director contrató en la entidad a seis exmiembros de la Corporación Geoambiental Terrae, organización que fundó en contra de las repercusiones del extractivismo, lo cual causa preocupación por la objetividad técnica de las labores ejercidas por los nuevos trabajadores.

Por su parte, la entidad defiende la reorganización de la mayor parte de grupos de trabajo, argumentando que existía desarticulación entre ellos y que “hasta ahora se ha priorizado un enfoque en hidrocarburos y minerales que ha limitado su potencial”.