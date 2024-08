Esta es la prueba reina que delata al Ministerio de Hacienda: metadata demuestra que el Gobierno Petro sí quiere subir el 4x1.000

En la mañana de este martes, el Ministerio de Hacienda divulgó un comunicado en el que señaló que no se estaba contemplando una reforma en ese sentido. “A la fecha, no existe un documento oficial que desarrolle los puntos que se presentarán ante el Congreso de la República con la Ley de Financiamiento. Por tanto, cualquier información que circule en medios de comunicación y en redes sociales no es veraz”, sostuvo la entidad.