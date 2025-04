“Estaba totalmente desconectado de la conciencia y nos fuimos, tema del que nunca se habló”

En 2022, en el marco de la campaña presidencial, Ingrid Betancourt y Gustavo Petro cruzaron duras acusaciones. Por un lado, la ex dirigente política dijo que encontró a Petro en un estado lamentable cuando lo fue a visitar en Bruselas (Bélgica) y, por otro lado, el entonces candidato Petro señaló que ella acudió a su residencia en Bélgica en compañía del excongresista Carlos Alonso Lucio y, siendo pareja, dijo Petro, dañaron una cama en el marco de su relación.

En ese momento, Carlos Alonso Lucio se pronunció a través de SEMANA. En el programa Vicky en Semana, Carlos Alonso Lucio, exmilitante del M-19, describió cómo halló, junto a Ingrid Betancourt, al hoy presidente Petro en su casa en Bruselas. La entrevista tuvo lugar el 28 de agosto de 2023.

De acuerdo con el excongresista, el día que llegó junto a Betancourt a la casa de Petro en Bélgica, la puerta del predio la abrió Mary Luz Herrán, exesposa del hoy jefe de Estado. Ellos lo encontraron tirado en el piso.

“Estaba totalmente desconectado de la conciencia y sencillamente nos fuimos y quedamos de vernos después y, efectivamente, conversamos luego. Tema del que nunca se habló (...); llegamos y no pudimos ni siquiera saludarnos y atendernos, porque Gustavo Petro no estaba en sí en ese momento”, narró en Vicky en Semana el excongresista y exmilitante del M-19.

“La verdad es que no hubo relación, no hubo ni siquiera un saludo porque no había sujeto (...). Nos fuimos y seguimos en las tareas que teníamos, y después conversamos con él y nos encontramos por un tema de delicadeza. Fue como seguir la página y seguir el tema”, insistió.

Por lo tanto, al recordar nuevamente en Vicky en Semana la escena de Petro tirado en el piso de la sala, Carlos Alonso Lucio dijo que en ese momento pensó que, eventualmente, el hoy jefe de Estado se había pasado de tragos y estaba dormido. “En aquel entonces no tenía esa connotación y no provocaba una preocupación mayor. Digamos que fue un momento en el que pudo alguien pasarse de tragos y se durmió. Esa fue toda la connotación”, agregó.

Sobre los supuestos actos de él con Betancourt en casa de Petro, Carlos Alonso Lucio comentó: “Es decir, son temas de la intimidad de las personas, del respeto a la dignidad de las personas en los que uno no se mete. Es de tal grado la bajeza, que parece que hay que frenarlo ahí y decir, ‘mire, la sociedad no puede entrar en ese tipo de niveles’, y no se justifica ni siquiera para acudir a la distracción política”.

Betancourt le contó a SEMANA ese año que encontró al hoy presidente Petro en una profunda crisis en su casa en Bruselas, Bélgica. “Gustavo Petro no podía actuar con uno. Él simplemente estaba ido, estirado en el suelo de la sala de su casa. Yo hablé con su entonces esposa, Mary Luz Herrán, vi a sus niños pequeños, eran muy chiquititos, debían tener tres añitos, ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa, apenada, diciendo: ‘Bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde’. Y eso fue así. Yo, por eso, creo que el país debe tomar conciencia. Este no es un comportamiento excepcional (…). Para mí fue sorprendente, mas no incómodo porque no conocía a Petro, lo iba a conocer y lo encontré en ese estado”, contó Betancourt.

Este 23 de abril de 2025, el exministro Álvaro Leyva, quien fuera uno de los más cercanos aliados políticos de Petro, narró en una carta divulgada en la red social X un viaje a París con fines diplomáticos junto al presidente, criticado por su política antidrogas y el aumento en la producción de cocaína en el país durante su mandato.

Carlos Alonso Lucio, excongresista | Foto: Semana

Según señaló, el presidente desapareció en la capital francesa durante dos días durante esa visita oficial a Francia, realizada en octubre de 2023. “Fue en París donde pude confirmar que usted tiene el problema de la drogadicción”, sostuvo en su misiva.

Fueron “momentos embarazosos para mí como persona y como canciller. Y mucho más cuando supe dónde había estado”, añadió, sin dar detalles específicos.

Petro respondió también en su cuenta de X: “¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor (de la carta), para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante”, dijo.

Leyva ha tenido varias arremetidas contra Petro en redes sociales desde que tuvo dejar su cargo, en febrero de 2024. En abril había deslizado en X que “la persona que lidera la cima del Estado” es adicta a los estupefacientes, pero sin mencionar a Petro por su nombre. El mandatario aseguró en ese momento que su única “adicción” era el café.

Las frecuentes llegadas tarde sin explicación del presidente a eventos han sido en ocasiones asociadas a una supuesta adicción. En una oportunidad, cuando era candidato, Petro pidió disculpas por asistir ebrio a un acto público.

Leyva también señaló que un “estrechísimo colaborador” de Petro consume cocaína. Esas declaraciones se han interpretado como mensajes contra Armando Benedetti, la mano derecha del mandatario y actual ministro del Interior. Benedetti reconoció recientemente en SEMANA que tuvo que someterse a un tratamiento para curar su adicción a las drogas.