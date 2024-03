“Estas no son vías para los ricos de Antioquia, le sirven a todo el país”: Andrés Julián Rendón se le planta al Gobierno por recursos de 4G

En cambio, las que corresponden a la nación están desfinanciadas y a la fecha no han podido contratar, porque no han puesto los recursos. Son $ 650.000 millones que se requieren con urgencia sean dispuestos por el Gobierno nacional. Si no se ponen, el Túnel de El Toyo queda en medio de la nada y será un gran elefante blanco.

A.R.: Él no ha tenido ocasión de conocer bien Antioquia. Es una oportunidad, uno siendo presidente de Colombia, que es una vocación de servicio tan bonita que a él le dio Dios y la vida, pues comenzar a entender que parte de honrar ese cargo pasa por forjar la unidad, por no ideologizar las discusiones, por no volver todo dogmático. Aquí se trata de hacer que las cosas pasen en favor de la transformación del territorio, estas no son vías para los ricos de Antioquia. Le sirven a todo el país.