Este es Luis Francisco Cante Céspedes, el exguerrillero del M-19 que alardea ser amigo de Petro y enfrenta serias denuncias por acoso sexual y laboral en Migración Colombia

Además, las mujeres señalan que hace comentarios misóginos. “Me dijo que me quitaba a uno porque a los hombres sí se les puede exigir y a las mujeres no. Para él solo sirven los hombres”, afirmó una de ellas.

Una de las víctimas contó que Cante Céspedes la tocó. “Quería decirle que estaba bien vestida. Se atrevió a tocarme, me jaló la camisa hacia abajo para decirme hasta donde tenía el escote. Después me dijo que fue un malentendido. Me tocó las manos, violando mi espacio personal, para decirme que no pasaba nada”, contó, entre lágrimas, la víctima.