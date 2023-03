Este lunes se destrabaría la Reforma a la Salud: La U, el Conservador y el Liberal ya tienen en sus manos el nuevo borrador

Si nada extraordinario ocurre, en la tarde de este lunes el presidente Gustavo Petro se reunirá con los directores de los tres partidos políticos. Todos examinan el documento. No hay una decisión final.

En la mañana de este lunes 27 de marzo, el ministerio de Salud que dirige Carolina Corcho entregó el borrador con los ajustes del articulado de la nueva reforma a la salud, que modificará el proyecto inicial que radicó el Gobierno en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

SEMANA conoció que desde las primeras horas de la mañana de este lunes, tan pronto llegó el documento al Partido de La U, el Partido Conservador y el Partido Liberal, de inmediato empezó el estudio con los equipos técnicos de las tres casas políticas.

En realidad, el grueso del articulado fue redactado por el Ministerio de Salud, pero Dilian Francisca Toro, Efraín Cepeda y César Gaviria lo revisan en detalle para determinar si se ajustó a lo que habían acordado inicialmente los tres partidos políticos con Carolina Corcho y el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Se espera que después de las 10:00 de la mañana, los tres jefes políticos se reúnan en Bogotá y analicen cómo quedó la redacción. Y dependiendo de cómo consideren el texto final, se encontrarán en la tarde de este lunes con el presidente Gustavo Petro.

Ahí definirán, entre otras, cuando radican la iniciativa y la urgencia se radica ponencia de inmediato en la Comisión Séptima de la Cámara. La redacción del articulado no ha sido fácil. El viernes pasado hubo un impase en medio de la redacción del documento final.

SEMANA conoció que gran parte del borrador de la reforma a la salud no contemplaba lo acordado con La U, Cambio Radical y el Partido Liberal.

César Gaviria, Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda se reúnen este lunes para examinar si Carolina Corcho llevó al papel lo acordado verbalmente con los tres partidos políticos. - Foto: SEMANA

Por eso, los tres partidos políticos le enviaron un mensaje al gobierno de Gustavo Petro donde le insistieron en la necesidad de respetar los acuerdos o, de lo contrario, ellos se levantaban de la mesa. Al final, el equipo de la ministra Carolina Corcho flexibilizó el tema y avanzó.

Dilian Francisca Toro, una de las políticas más críticas a la reforma de salud de Carolina Corcho. - Foto: SEMANA

Hasta este sábado, el avance de la redacción iba en un 98% y las EPS, aunque con otro nombre, se sostenían en el nuevo modelo de salud que plantea el Gobierno. En lo que buscaban ponerse de acuerdo era en los fondos departamentales y municipales que insiste el Ministerio de la Salud.

Gustavo Petro y César Gaviria se reunirán nuevamente en la tarde de este lunes para hablar de la reforma a la salud. - Foto: SEMANA

De momento se desconoce el papel que asumirá el expresidente César Gaviria y el Partido Liberal. Él ha venido haciendo varios cuestionamientos a la iniciativa y ha insistido en que varios temas aún no están claros. De hecho, el Partido Liberal ha anunciado públicamente que si no llegan a un acuerdo y el Gobierno no acata sus sugerencias, el trapo rojo podría presentar una reforma a la salud por su cuenta, como ocurrió con Cambio Radical. La iniciativa ya está redactada.

Mientras los tres partidos políticos se reúnen, hay distintos sectores políticos y del sector atentos a cómo se plantea el nuevo modelo de salud. El exministro de Educación y de Salud, Alejandro Gaviria, recientemente dijo que “ojalá los intentos loables de conciliación de la reforma a la salud no terminen en un sistema disfuncional”. A él le preocupa que la mezcla de modelos privados y públicos termine siendo una mezcla peor para atender la enfermedad.