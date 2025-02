Estos son los cinco polémicos nombramientos que recomendó Roy Barreras en la Dian y que puso al descubierto el exdirector de la entidad

“Creo que detrás de la secuencia de ataques escalonados hay una estrategia y vendrán seguramente más ataques y más versiones calumniosas. ¿Tanto temor le tienen a que juguemos algún papel en el destino de 2026? Nada opinaré, por ahora, sobre esa campaña electoral que se avecina, pero se avecina una batalla y una guerra sucia que no debe detener a quienes de buena fe quieran construir para Colombia una solución estable y no odiadora”, dijo Barreras tras conocer que su nombre aparece relacionado con las cinco recomendaciones.

“Me pidieron la Dian Buenaventura. Sí, el entonces presidente del Congreso me la pide. Sí, sí, es verdad. Buenaventura y Cali. Y me hizo un comentario curioso. Me dijo: ‘Mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú vas a ser esto, lo otro. Tú eres como como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas’. Y me entregó hojas de vida para la dirección de aduanas de Buenaventura y la de Cali; lo cual tiene pues mucho sentido porque el contrabando que entra por Buenaventura sigue su tránsito hacia Cali y requiere de una coordinación entre los funcionarios que están comprometidos en ambas secciones”, aseguró Reyes.