“Estoy aquí y aquí me quedó”: El indirectazo de Marelen Castillo a Rodolfo Hernández tras el reclamo por la plata en la campaña presidencial

La representante a la Cámara Marelen Castillo habló duro este jueves en el Congreso. Afirmó que a mujeres como ella les ha tocado muy duro en la política y defendió con ahínco su llegada al Capitolio, la cual se produjo luego de que quedara de segunda en su lucha por la Vicepresidencia de la República. Castillo fue fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández, quien quedó a escasos votos del presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta, en junio pasado.

Las palabras de Castillo se dieron un día después de que se conociera un audio en el que el ingeniero le reclama por el pago de su salario mientras duró la campaña presidencial y por los supuestos acuerdos a los que ella habría llegado con otras fuerzas políticas a espaldas del excandidato.

Aunque no mencionó directamente a Rodolfo, la intervención de Marelen en la Comisión Primera de la Cámara, de la que hace parte, pareció un indirectazo a los reclamos que el excandidato presidencial le hace en la grabación revelada en las últimas horas.

El audio, conocido por Caracol Radio, revela una discusión entre ellos dos que se habría dado después de la segunda vuelta presidencial y de haberse hecho los acuerdos entre los partidos políticos para la distribución de dignidades en el Congreso, en julio pasado.

Según se escucha, el excandidato presidencial le reclama a Marelen por supuestamente haber aceptado participar en acuerdos políticos en la Cámara de Representantes sin haberle informado a él. “Es que usted puede decir: eso es un cambalache. Ese cambalache no me lo propongan a mí. ¿Por qué no llamamos a Rodolfo ya?”, se le escucha decir a Hernández.

Tras esto, el tema salta a otro reclamo y es el dinero que presuntamente le pagó Hernández a Marelen mientras estaba en campaña. “Cuéntele mientras que usted estuvo en campaña, ¿quién le pagó el salario a usted? ¿En qué quedamos después?”, dice Hernández.

Y Castillo contesta: “Que si quedábamos en la Vicepresidencia, después pagábamos”. Ante esta respuesta, el excandidato le aclara que el acuerdo habría sido que ella le devolvería esos recursos “si le entraba plata, de la Vicepresidencia o de ser representante” a la Cámara, como efectivamente llegó a serlo Marelen después de la campaña presidencial.

Al final, Castillo se compromete a presentarle un acuerdo de pago para devolver el dinero a Hernández.

Sin embargo el asunto no quedó allí. Este jueves, durante una sesión de la Comisión Primera de la Cámara y ante la solidaridad que le expresaron sus compañeros, Castillo volvió a hablar.

La representante, quien obtuvo su curul como parte del Estatuto de la Oposición, reiteró que el explosivo audio conocido este miércoles “no vale la pena” y aseguró que seguirá trabajando por las mujeres.

“He venido a trabajar con transparencia, con conocimiento, con profesionalismo y aquí voy a seguir representando a los colombianos que creyeron en nosotros. Quiero seguir adelante. Colombia tiene muchas cosas importantes hoy para prestarles atención. He decidido no generar más comunicaciones alrededor de un audio que no vale la pena, pero sí estoy aquí para trabajar por todas las mujeres de Colombia”, expresó Castillo.

Y luego, en otra intervención en el marco de la sesión, le lanzó un duro indirectazo a Hernández: “estoy aquí y aquí me quedo”.

“No es posible que a nosotras, las mujeres que no nos ha tocado fácil y nos ha tocado defendernos en el medio y salir adelante, nos traten como nos tratan. Por eso voy a seguir trabajando, por eso estoy aquí y aquí me quedo”, puntualizó la congresista.

El indirectazo de Marelen a Rodolfo se suma a la controversia que ya había generado el ingeniero tras anunciar que va a renunciar al Senado, apenas tres meses después de haberse posesionado.

Antes de su posesión como senador, SEMANA conoció en primicia que el ingeniero pensaba llegar al Senado para asumir la oposición y lograr la personería jurídica de su movimiento, la Liga de Gobernantes Anticorrupción. De esa forma, tendría partido y plataforma para lanzarse a la Gobernación de Santander.

Luego, congresistas y líderes cercanos al ingeniero confirmaron sus intenciones de no permanecer más de 6 meses en el Senado. Y después, el mismo ingeniero confirmó que estaba pensando en las elecciones de 2023 y que no era “un hombre parlamentario”.