Eva Ferrer cuenta que Verónica Alcocer agredió físicamente a Angie Rodríguez cuando llegó al Dapre: “La zarandeó”

Eva Ferrer, exconsejera para la Reconciliación del gobierno de Gustavo Petro, reveló en SEMANA que la ex primera dama Verónica Alcocer agredió físicamente a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De acuerdo con la catalana, la ex primera dama era “maltratadora”, incluso físicamente, y contó un episodio que vivió Rodríguez en la Casa de Nariño.

Ferrer dice que Alcocer “empotró” a Rodríguez, y explicó que eso significa que la azotó contra una pared y la zarandeó en pleno Palacio.

“Cuando la nombraron jefa del Dapre, (Verónica) se enfadó tanto y le dijo que ella no era nadie para tener ese cargo. Que ella era una desgraciada y la zarandeó. Y tú dices: ¿por qué hace falta decir eso a alguien? Que además es un cargo público, nombrado por el presidente. Bueno, pues esa es la manera de funcionar de ella (de Verónica)“, manifestó Ferrer en entrevista con este medio.

Y dijo que el expresidente Petro supo de la agresión contra Rodríguez y que supo que “borraron todas las cintas de la Casa de Nariño”.

“Ella violenta a mujeres, ella violenta… Y al otro le da vergüenza, le da pena, pero ya", expresó.

Además, en torno al supuesto maltrato por parte de Alcocer, aseguró que, en contra suya, llamó a Manel Grau, polémico empresario catalán, a amenazarla.

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“A mí me manda a Manel a decirme que renuncie o van a por mi reputación, van a por mis proyectos y que llegará la petición de la carta de renuncia porque ella siempre gana. O sea, más mafioso que eso para mí no hay nada. En ese momento yo era consejera presidencial. Esta manera de actuar es mafiosa. Intimidar a la gente lo hace la mafia. No lo hacen las personas normales”, agregó la colomboespañola.

Estas denuncias, hechas por Ferrer en entrevista por SEMANA, ya son materia de investigación por orden del presidente Abelardo De La Espriella.