Exclusivo: Gustavo Petro sería absuelto por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. SEMANA anticipa los argumentos de la Comisión de Acusación

Los abogados sustanciadores de dos de los tres ponentes le confirmaron a SEMANA que el sentido de la ponencia de absolución está casi listo, pero no ha sido radicado en la Comisión, pues actualmente el triunvirato de parlamentarios que investiga a Petro sigue recusado, entre otras razones, porque son amigos o tienen relación política directa con el primer mandatario.

En enero de 2025, el congresista Alirio Uribe le confirmó a SEMANA: “Este semestre habrá decisiones en la investigación contra el presidente”. Los seis meses pasaron y no cumplió. Este medio volvió a preguntarle el 13 de junio pasado por los resultados del proceso y respondió: “ He estado recusado todo el semestre ”.

Lo más probable es que el tribunal electoral remita el expediente completo a la Comisión de Investigación y Acusación en los próximos días, pues la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió el 26 de junio de 2025 quitarle sus competencias para investigar al jefe de Estado. El CNE aún no ha sido notificado por la Corte de su decisión.

En términos legales, la ausencia de dolo significa que el investigado no actuó con la intención deliberada de cometer un delito y no hubo voluntad consciente de realizar la conducta prohibida por la ley .

Una fuente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le confirmó a SEMANA que los investigadores del caso Petro, aunque no lo dirán públicamente, tienen claro que hubo una violación de los topes electorales en la campaña presidencial de 2022, pues las pruebas recolectadas por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral, contra el presidente Petro, Ricardo Roa, la Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, entre otros, son demoledoras.

Sin embargo, los investigadores de la Comisión de Acusación dirán que no hay elementos contundentes que les permitan concluir que el presidente sabía y que tuvo intención de violar los topes establecidos por la ley.

Los miembros de la Comisión no descartan que en el auto inhibitorio, en el que concluirán que no es necesario abrir una investigación formal contra Petro, se le dé zanahoria al primer mandatario, pero garrote al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a quien le compulsarán copias a la Fiscalía para que tome una decisión penal sobre sus actuaciones, porque el fuero en la Comisión de Investigación es exclusivo para el jefe de Estado .

El triunvirato de parlamentarios no descarta levantar la reserva de la investigación en el segundo semestre de 2025, tal como sucedió con las investigaciones contra los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. El objetivo es que el país escuche varios testimonios, entre ellos el de las directivas de Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes informaron a la Comisión que, aun cuando sí hubo un giro de dineros a la campaña presidencial de 2022, Gustavo Petro no sabía y, por tanto, no los tramitó.