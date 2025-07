Exesposa de Gustavo Petro confesó que hizo el puente para que el hoy presidente se conociera con Francia Márquez: “Creo que me equivoqué”

La exesposa del presidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, reveló un detalle inédito que, hasta el momento, no se sabía y es la forma como el jefe de Estado se conoció con la hoy vicepresidenta Francia Márquez.

Herrán, quien se ha caracterizado por hablar con franqueza y sin filtros, dijo que en el 2018 un exnovio le preguntó: “¿Conoces a la compañera que se ganó un reconocimiento internacional, se llama Francia Márquez? Ella desea hablar con tu ex (Gustavo Petro)”.

Herrán contó que pidió el contacto telefónico y, a través de su hijo Andrés, lo hizo llegar a Gustavo Petro para que sostuvieran una primera conversación.

Sin embargo, Mary Luz Herrán admitió: “Me equivoqué al hacerlo”.

“No estamos para revanchismos. No todo es de la noche a la mañana, hay que prepararse. Siempre pensé que no era el momento (de Francia Márquez), primero era el senado y luego sí buscar la Presidencia”, dijo la exesposa de Petro y madre de dos de sus hijos.

Mary Luz Herrán, la exesposa de Gustavo Petro. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

“Siempre pensé que ella debió ser senadora en la lista del Pacto Histórico. Ahí se aprende, pero su falta de experiencia le dio la imposibilidad de hacer muchas cosas porque no había experiencia y conocimiento”, expresó Herrán a SEMANA.

“Creo que ella se ha dejado llenar de odio. Ella no puede disfrazar su falta de gestión porque hay discriminación y racismo. No es cierto, no es así”, añadió.

Y es que Francia Márquez cada vez está más alejada de Gustavo Petro. La semana anterior, desde Cali, se despachó contra la administración para la que trabaja.

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro. | Foto: A.P.I/Semana

“No estoy aquí para quedarme callada. No voy a fingir que no duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contarles cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en su desconfianza, y luego nos culpa por no respirar”, declaró.

“Me dieron la misión de crear una institución sin estructura, sin recursos, sin apoyo. Me dijeron: ‘Hazlo tú’. Y cuando argumenté que tres viceministerios eran muchos, me exigieron cinco. Lo hice, a pesar del bloqueo sistemático”, agregó.

Francia Márquez vicepresidenta de Colombia durante la celebración del día internacional de la mujer afro en Cali. | Foto: Raúl Palacios/El País

“Me exigieron ser sumisa”, afirmó. “Cuando exigí respeto, me llamaron arrogante. Poco a poco, lo que se me dijo en privado se va haciendo público. Ahora que guardo prudencia, se me acusa de complicidad por guardar silencio. Esto no es solo personal. Esto es estructural”, aseveró.