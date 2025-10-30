Exesposa del presidente Petro estalló contra Ingrid Betancourt: “Mujer llena de odio con frustraciones profundas”

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, estalló en contra de Ingrid Betancourt por lo que ha hecho con el partido político Oxígeno, que antes era conocido como Verde Oxígeno.

A través de su cuenta de X, la mujer explicó que en 1997 ella, junto a Betancourt, Claudia Vázquez y otras dos compañeras, solicitaron ante el Consejo Nacional Electoral el registro de la colectividad que era dirigida solo por mujeres.

Sin embargo, de acuerdo con lo dicho por la exesposa del presidente, esto cambió por cuenta de quien en su momento fue secuestrada por la ya extinta guerrilla de las Farc.

“Esta era una organización política de centroizquierda, Ingrid Betancourt lamentablemente lo pisoteó y lo entregó a la derecha y a la extrema derecha corrupta señalada de crímenes contra la verdad, los derechos humanos, la vida y la libertad“, dijo en la publicación.

Por ello, Herrán sostuvo que hoy en día tiene como objetivo reclamar el supuesto derecho que tiene como fundadora del mencionado partido político. Por lo mismo, le lanzó un duro mensaje a la también excandidata a la Presidencia.

“No permitiré que Ingrid Betancourt haga con mi trabajo lo que le venga en gana, le exijo respeto y, ante todo, si todavía tiene algo de conciencia, que reconozca que el camino que ha tomado es el peor de todos“, señaló.

De hecho, fue más allá y aseguró que en su momento se confundió por la visión que tenía de quien fuera su compañera para fundar el movimiento. “Pensé, creí que era una mujer que amaba nuestro pueblo y a este país“, escribió.

“Pero es una mujer llena de odio, con frustraciones profundas que no me representa como mujer y a millones de ellas“, agregó.

Hasta el momento, y pese a la difusión que ha alcanzado la publicación, Ingrid Betancourt no se ha pronunciado acerca de lo que está diciendo la expareja del actual jefe de Estado.

De hecho, las palabras de Herrán se dan poco después de que se confirmara que Juan Carlos Pinzón, exembajador en Estados Unidos y exministro de Defensa, entre otros cargos, recibió el aval de Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.