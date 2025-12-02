Siguen saliendo nombres para aspirar políticamente al Congreso de la República. A la baraja de candidatos se sumó en las últimas horas el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, quien hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Lo hará con el aval de Dignidad y Compromiso.

“Me lanzo a la Cámara de Representantes por Bogotá y les ofrezco mis 20 años de experiencia trabajando en más de 40 países por la lucha anticorrupción. Es trágico creer que somos uno de los países más corruptos, pero más desgarrador creer que no podemos hacer nada. ¿Te sumas?“, afirmó.

A través de un video recordó que durante varios años ha destapado varios hechos de corrupción. Según dijo, ha denunciado a delincuentes de “cuello blanco” y “politiqueros de todas las orillas”. Aseguró que lo ha hecho “sin miedo” y “con argumentos”.

Se refirió, por ejemplo, al caso del exsenador Mario Castaño, del Partido Liberal, así como de Eduardo Pulgar, del Partido de la U; Oneida Pinto, de Cambio Radical; y alcaldes y políticos cuestionables cercanos a Yahir Acuña en Sucre y Córdoba.

“También a exgobernadores corruptos del Cauca, Chocó, La Guajira y muchísimos más. Mis denuncias le han salvado a Colombia más de 200.000 millones de pesos”, aseguró Enciso.

Además, habló de unos 14.000 millones de pesos que se evitó que cayeran en manos de corruptos cuando se reveló que había documentos falsos en la licitación Junín - Barbacoas; asi como 12.000 millones de pesos que se querían “robar” en el Valle del Cauca a través de contratos de alimentación escolar.

Enciso también se refirió a 200 millones que el Fondo Nacional del Ahorro no le desembolsará al ministro del Interior, Armando Benedetti. Esta fue una de las denuncias más recientes que hizo.

“Por desgracia muchos de esos casos quedan en la impunidad por cuenta de la infiltración y la captura del Estado por parte de los corruptos que logran apoderarse de las instituciones que deberían defender. Y más triste aún, la corrupción ahora nos parece normal”, aseguró.

Enciso lamentó que hechos como un soborno a un agente de tránsito hasta robar miles de millones de pesos se habrían convertido en paisaje en el país.

Enciso buscará llegar a la Cámara de Representantes. | Foto: guillermo torres-semana

“Han hecho carrera frases tales como ‘que robe pero que haga’ y si el que roba es de nuestro bando la conducta no nos parece tan perversa”, dijo Enciso, quien reconoció que eso no sería normal.

Por eso dijo que está harto de esa situación y eso es lo que buscará cambiar si llega al Congreso.

“Por eso, he tomado la decisión de aspirar a la Cámara de Representantes para trabajar con toda mi energía por Bogotá y por Colombia. Con la dignidad y compromiso que merece el servicio público y para trabajar y proteger el patrimonio de todos”, aseguró.

Enciso dijo que ha trabajado en más de 20 países durante 40 años combatiendo la corrupción desde organismos internacionales, así como otras organizaciones de la sociedad civil y en el Gobierno nacional.