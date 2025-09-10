SEMANA: ¿Cómo terminó respaldando a Abelardo de la Espriella en su candidatura presidencial?

Hernán Andrade (H.A.): Porque me conecté en mis correrías para aspirar al Senado. Le pregunté a la gente durante 20 días ininterrumpidos qué estaban pensando frente a la elección presidencial y en la base electoral que me acompaña, en una alta mayoría, me mostraron su simpatía con Abelardo de la Espriella. Sin intermediarios, pedí que me conectaran con él, me informaron que el jefe de debate político era Sergio Araujo, le escribí y terminamos en una reunión en Barranquilla durante tres horas. Uno no va a una reunión de esas a tomarse únicamente la foto. Va a tomar una decisión política y la mía, desde que pedí la cita, fue adherir a la candidatura de Abelardo de la Espriella.

SEMANA: ¿Fue un golpe a la aspiración presidencial de Efraín Cepeda? Es conservador y anunció recientemente sus planes políticos.

H.A.: No. Le juro a Efraín Cepeda y a la base conservadora que no me adherí a la campaña de Abelardo de la Espriella para tirarme la candidatura suya. A él le guardo todo el respeto, hizo una excelente presidencia del Senado y merece, mínimo, encabezar la lista al Senado. Hago eso porque los partidos tienen que sintonizarse con la gente. Y hoy se ha acogido entre la gente el discurso duro, radical. Gustavo Petro colocó al país entre petrismo y antipetrismo. Y quien interpreta hoy claramente el discurso antipetrista es De la Espriella. Le pido al Partido Conservador, en el que milito, que mire, haga una encuesta, un sondeo de opinión serio entre la base conservadora y general a ver qué está pensando el conservador. Y creo que todo eso terminará en que, previos acuerdos y diálogos, acompañemos como institución la aspiración de De la Espriella.

Abelardo De La Espriella.

SEMANA: ¿Ha hablado con Efraín Cepeda tras su decisión?

H.A.: No me ha llamado. Me llamaron algunas personas cercanas a él, me escribió alguien y me dijo que yo le estaba haciendo un daño a esa candidatura, me han hecho dos, tres observaciones. Y he contestado lo que le respondo a SEMANA: yo no soy un hombre de resentimientos ni de odios, ni tengo ningún sentimiento maligno. Mi corazón no da para albergar odios.

SEMANA: ¿Sigue en el Partido Conservador?

H.A.: Sí, nadie me ha echado. Tengo carné. No tienen cómo armarme un proceso disciplinario. Si me quieren echar, no será esta la causal. Efraín Cepeda no es candidato oficial del Partido Conservador, es un nominado a una candidatura presidencial. Yo solo soy un militante y no creo que me puedan expulsar. No sé. Decía el exsenador Roberto Gerlein: “Los partidos deben ser como las iglesias, con las puertas abiertas”. Lo que podría el partido —verdad sabida, buena fe guardada— es no expedirme el aval al Senado. Hasta ahí podrían castigarme. No es rebeldía —reitero— porque no hay candidatura oficial.

El expresidente del Senado, Hernán Andrade. | Foto: Daniel Reina

SEMANA: ¿Si el Partido Conservador decide apoyar la candidatura presidencial de Efraín Cepeda, cuál sería su escenario?

H.A.: Pues yo no cabría ahí. Si tomé esta decisión y el partido, otra, creo que estaría en el lugar equivocado. Pero esperemos. Todas las cosas se van calmando y aconductando.

SEMANA: ¿Cómo ve la aspiración presidencial de Efraín Cepeda?

H.A.: Con usted tendría que ser políticamente correcto, pero matarla de entrada, no, porque dirían que soy el culpable. Dejemos que transcurran unos días, quizás 20, un mes. Y SEMANA, que tiene recursos, manda a hacer un sondeo, yo no los tengo, y miramos la gente qué está pensando. Dejen jugar al moreno, dejen jugar a Cepeda. Tiene todo el derecho a hacer una precampaña. Lo que no veo es al Partido Conservador montando una convención o una parafernalia sin tener una base electoral sólida.

El expresidente del Senado, Efraín Cepeda. | Foto: Foto de @EfrainCepeda

SEMANA: ¿Pero ve viable hoy la candidatura de Efraín Cepeda?