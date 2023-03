Federico Gutiérrez tendrá partido político; ‘Creemos’ recibió la personería jurídica por parte del CNE

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de otorgar la personería jurídica al movimiento Creemos del excandidato presidencial Federico Gutiérrez. La mayoría de magistrados encontraron razonable la petición y por eso, ‘Fico’ tendrá partido político para las elecciones del 2023.

La petición se había hecho hace unos meses con base en la votación que obtuvo en la pasada campaña presidencial y esos argumentos fueron aceptados por los magistrados del Consejo Nacional Electoral.

“La pluralidad enriquece la democracia, recibimos esta noticia con alegría, pero sobre todo con la responsabilidad que implica para nosotros seguir trabajando por nuestro país en tantas regiones en las que hoy es necesario recuperar el rumbo. Esta respuesta servirá para que, a través de nuestro partido, surjan nuevos liderazgos de personas valiosas que sabemos que están preparadas para servir. La pluralidad de ideas enriquece la democracia”, dijo Fico Gutiérrez.

Fico Gutiérrez en la pasada campaña presidencial. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Como ya cuenta con su partido político, seguramente en los próximos días se darán a conocer nombres de candidatos que recibirán el aval para participar en las elecciones del 29 de octubre donde se elegirán alcaldes, gobernadores y otros cargos de elección popular.

Según Gutiérrez, Creemos será un partido político alternativo y representará las preocupaciones de los colombianos ante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Invitamos a los colombianos a unirnos en consensos desde los distintos sectores sociales y políticos. Unidad ante el país para garantizar libertad y orden”.

Según la información que llegó al Consejo Nacional Electoral, el partido Creemos surgió de un movimiento independiente que se fue fortaleciendo y contó con el respaldo de millones de ciudadanos en las urnas. “Nos constituimos como partido político con personería jurídica porque queremos ser una plataforma institucional y colaborativa que promueva la participación ciudadana para contribuir a la formación y manifestación de la voluntad popular, ejecutar proyectos que mejoren vidas, y trabajar para la gente y con la gente”.

Federico gutiérrez Excandidato presidencial - Foto: juan carlos sierra

Dicho movimiento avaló su candidatura a la Alcaldía de Medellín y resultó triunfante porque obtuvo en su momento 246.221 votos. Además, alcanzó 96.328 respaldos en una lista para el Concejo de la capital paisa, lo que le permitió obtener dos curules. Posteriormente, el movimiento le sirvió de plataforma para la campaña presidencial.

Relacionó la consulta interpartidista de la coalición Equipo por Colombia, donde obtuvo más de 3.987.000 votos, de los cuales el antioqueño consiguió más de dos millones, lo que lo convirtió en el candidato oficial de la centroderecha. Además, expuso que en la primera vuelta presidencial se alzó con más de cinco millones de votos junto con su excandidato vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez.

“Es evidente que el grupo significativo de ciudadanos Creemos representa un importante sector de la sociedad, que su participación en certámenes electorales, donde ha obtenido notables resultados, respalda esta petición y la necesidad de convertirse hoy en un partido político que pueda aglutinar ciudadanos que se sientan identificados con nuestras ideas, además de poder participar en un momento histórico para Colombia y que permita consolidar un partido de oposición al actual gobierno”, argumentó.

“El derecho fundamental a la oposición no puede ser discriminatorio ni mucho menos excluyente. Quien por derecho propio podía obtener una curul en el Senado renunció a ella, dejando huérfana la posibilidad de realizar una verdadera oposición que no fuera aplastada por la maquinaria gobiernista”, expresó haciendo referencia al excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez entregó la solicitud al CNE. - Foto: Autor Anónimo

La razón jurídica de peso que expresó Federico Gutiérrez es el Artículo 108 de la Constitución Política, que habla de la participación en política de los movimientos políticos, partidos y grupos significativos de ciudadanos.

En él se establece que el CNE reconocerá la personería jurídica a los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos con una votación no inferior al 3 % de los votos emitidos válidamente en elecciones de Cámara o Senado.

Como este no es el caso, Gutiérrez dijo que “la Constitución Política y la respectiva interpretación dada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, señala que la obtención del 3 % de votos debe darse dentro de las elecciones celebradas a Cámara de Representantes y Senado de la República. No obstante, en ello no podemos obviar que tal cual como está en la ley, señala como requisito la recolección de cincuenta mil firmas, o superar el umbral, lo que quiere decir que se debe atender lo uno o lo otro y no los dos”.

Lo que por ahora no está claro es si Federico Gutiérrez será candidato en las elecciones regionales.