Felipe Zuleta, contradictor de Álvaro Uribe, asegura que está seguro de la inocencia del expresidente. Lanza advertencia para el 2026

El periodista no le tiembla la voz para decir que está absolutamente convencido de la inocencia del exprimer mandatario. Al presentar su tesis, narra cómo él fue “un virulento opositor del expresidente Uribe durante su segundo mandato. Él no me bajaba de sicario moral y yo no dejaba de compararlo constantemente con Pablo Escobar Gaviria". Y cuenta que incluso demandó los intereses de sus hijos Tomás y Jerónimo en la zona franca de Occidente, recurso judicial que luego perdió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado que demostró que ellos tenían allí unos interese legales.