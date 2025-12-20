¿Feria decembrina en el Ministerio del Interior? Denuncian proceso exprés para entregar 77.000 millones de pesos a líderes afines al Gobierno Petro

Mientras muchos colombianos se desconectan y se dedican a compartir las festividades en familia, en el Ministerio del Interior se trabajará contrarreloj –en días festivos, Nochebuena y Año Nuevo incluidos– para desembolsar 77.560 millones de pesos a líderes regionales y organizaciones comunales.

El pasado 8 de noviembre entró en vigencia la Ley de Garantías, que restringe los convenios interadministrativos con entidades territoriales. Pero en la cartera liderada por el ministro Armando Benedetti se puso en marcha una convocatoria llamada Banco de Iniciativas, que irrigará recursos a las regiones de forma directa.

Según el ministerio, el objetivo es financiar proyectos propuestos por organizaciones comunales, religiosas, étnicas y defensoras de derechos humanos, con el fin de incentivar la participación y mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, los mismos grupos a los que se les destinarán los recursos encendieron las alarmas porque la convocatoria fue diseñada para estar abierta a las iniciativas por solo siete días, lo cual restringe la participación y genera dudas por la posibilidad de que solo beneficie a unos cuantos.

SEMANA conoció detalles del proceso, así como las advertencias de Juntas de Acción Comunal en el país, que no solo desconocían el proyecto, sino que temen que los recursos estén siendo dirigidos para fines políticos o aspiraciones de cara a las elecciones de 2026.

Los proyectos están siendo accionados por el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, y las direcciones para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; Derechos Humanos, y Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal.

Las cinco convocatorias se realizaron sin previo aviso, ni ante la opinión pública y tampoco ante las comunidades. La primera publicación del Ministerio del Interior sobre el tema se hizo a las seis de la tarde del 4 de diciembre en X, solo un día antes del lanzamiento oficial de los detalles.

“Se viene algo que te va a dar el impulso que estabas esperando”, se lee en la publicación de la cartera, asegurando que “muy pronto” se iba a suministrar más información.

Según el cronograma, la configuración de la plataforma y pruebas técnicas comenzaron el 19 de septiembre, pero estas terminaron el 9 de diciembre, cuatro días después del lanzamiento de los procesos.

La socialización e invitación a organizaciones sociales ocurrió en solo diez días, del 5 al 14 de diciembre. Después, las organizaciones sociales tienen apenas siete días para postularse, plazo que se acorta si se llega a 1.911 postulaciones, que es el número límite estipulado por la cartera.

Entre el 23 y el 26 de diciembre se publicarán las iniciativas que se evaluarán en el proceso, y luego, del 27 de diciembre al 15 de enero, el ministerio tiene 20 días para verificar documentos técnicos, jurídicos y financieros.

¿Plata para elecciones?

Si bien todas las causas son cercanas al corazón del Gobierno nacional, de los 77.000 millones de pesos, más del 50 por ciento fue destinado a las organizaciones comunales, lo que equivale a 42.292 millones.

En esta convocatoria están habilitadas las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones de juntas, las federaciones y la Confederación Nacional de Acción Comunal, la cual agrupa cerca de 70.000 juntas en los 32 departamentos del país.

Estas juntas son las que han expresado en múltiples ocasiones su apoyo al presidente Gustavo Petro, incluso al punto de comprometerse a generar grupos de respaldo a favor de ideas del mandatario como la asamblea nacional constituyente y la consulta popular.

Incluso, en el último intento por una consulta popular, el mismo ministro Armando Benedetti confirmó que serían las juntas las encargadas de crear los comités por el ‘sí’, con el fin de lograr una victoria en las urnas.

Guillermo Cardona, presidente de la confederación, es el articulador de los líderes comunales en los esfuerzos del Gobierno nacional de trabajar con ellos para respaldar iniciativas del presidente Gustavo Petro.

Cardona, entre otras cabezas de las organizaciones comunales, ha sido visto cerca del ministro Benedetti y de Jaime Berdugo, viceministro general del Ministerio del Interior. Incluso, ha salido en defensa del presidente cuando pasa por derrotas.

Ahora, luego de respaldar al Gobierno, Cardona salta a ser candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario, que reúne un ala del petrismo de cara a las elecciones de 2026.

Será el número 16 de la lista y, pese a su aspiración, sigue liderando la confederación con la que, de la mano del Gobierno, sus afiliados podrían quedarse con 510 de las 660 iniciativas financiadas que proyecta el Ministerio del Interior para esta convocatoria.

“El objetivo esencial de la acción comunal en este proceso es garantizar aval a las y los comunales para que participen en 2027 en elecciones de alcaldías, concejos y juntas administradoras locales”, manifestó Cardona en un video publicado en redes sociales, sobre los planes de dichas organizaciones para los próximos dos años.

Las exigencias de los comunales

Solo un día después de abiertas las inscripciones al fondo, Guillermo Cardona envió una carta al Ministerio del Interior expresando su “frustración” frente al banco de iniciativas. En un documento dirigido al viceministro Berdugo, resalta que no se cumplieron acuerdos anteriormente pactados para esta convocatoria. Critica que Findeter evalúe los proyectos inscritos, dado que desde las juntas pidieron al ministerio que el trámite se llevara a cabo directamente con ellas.

“El Ministerio del Interior desarrolló algunas actividades de inducción e informó sobre fecha de apertura de la convocatoria, de manera autocrática, sin el mínimo nivel de concertación con los organismos comunales y, lo más grave, incumpliendo irrespetuosamente con la organización comunal los términos previamente acordados, situación que nos lleva como Confederación a expresar nuestra inconformidad por la arrogancia y prepotencia con que se asume desde el ministerio el destino de recursos públicos”, se lee en el documento.

El líder comunitario cuestionó, incluso, el hecho de que horas después de la apertura, los cupos se llenaron por completo, sugiriendo que pudieron haber existido “causas extrañas que linden con la ética pública y el interés comunal y ciudadano”.

El pasado viernes, el Ministerio del Interior publicó una comunicación en su página web, avisando que se cerró la convocatoria el mismo 15 de diciembre, dado que se recibieron todas las iniciativas esperadas.

Pese a esto, SEMANA se comunicó con líderes comunales a nivel nacional. Varios de ellos sabían de la convocatoria, pero no contaban con el tiempo necesario para participar. Otros ni siquiera recibieron información al respecto.

“Se debe devolver el recurso a las arcas del Estado. Ninguna de las asociaciones de reforma agraria se presentará con proyectos. Estamos recibiendo capacitaciones del Sena para conocer los derechos”, manifestó Tulio Noriega, líder comunal de Malambo, Atlántico.

SEMANA consultó al Ministerio del Interior frente a los tiempos y condiciones del proceso y aseguró que obedecen a “los criterios misionales, técnicos y de eficiencia administrativa”.

Y agregó que, pese a que en el cronograma solo aparece actividad desde septiembre, el proceso de estructuración viene desde junio de 2025.

Frente a la participación y quejas de Guillermo Cardona, la cartera aseguró que la confederación no presentó proyectos y, de haberlo hecho, habrían sido descalificados.

Por otro lado, Cardona le dijo a SEMANA que no tuvo tiempo de presentarlos y que no es “de los afectos” del Ministerio del Interior.