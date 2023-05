Fiscales de Paraguay respaldan a Francisco Barbosa y rechazan el desconocimiento de Petro a la autonomía del organismo judicial

El fiscal general, Francisco Barbosa, recibió un nuevo espaldarazo tras las fuertes declaraciones de Gustavo Petro, quien aseguró el viernes pasado (5 de mayo) que él era el jefe del máximo líder del organismo de investigación. Se trata de la Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay.

En un comunicado de prensa, el grupo de jefes del aparato judicial del vecino país mostró su preocupación “ante la situación acaecida en Colombia, en la que el presidente de la República, en declaraciones que se han hecho públicas, ha desconocido la independencia de la Fiscalía General”, se lee en el documento.

En el oficio, los juristas, además, dijeron que las palabras de Gustavo Petro frente a Barbosa, “denotan el desconocimiento de la autonomía que tiene la Fiscalía, reconocida en su carta magna. Lo sostenido por el mandatario representa un grave atentado contra las instituciones democráticas”.

Gustavo Petro dijo que él era el "jefe" de Francisco Barbosa y el país político y judicial no se lo perdonó. - Foto: Presidencia de la República

Cabe resaltar -según expresaron- “que la propia Corte Suprema mostró su inquietud ante la errada interpretación del Artículo 115 de la Constitución. Además, ha reconocido que la Fiscalía forma parte de la administración de justicia de ese país, que el fiscal general no tiene superior jerárquico, y su función está claramente regulada por el orden público y enmarcada en la autonomía e independencia del poder judicial”.

Añadieron que la Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay resalta la importancia y la necesidad de autonomía e independencia de los operadores de justicia en América Latina, para evitar así que estos estén sometidos a los poderes políticos de turno y puedan ejercer sus labores constitucionales con libertad y apoyados en el marco de la ley.

El fiscal Francisco Barbosa en SEMANA. - Foto: SEMANA

Finalmente, dicha asociación de fiscales expresó su solidaridad con Francisco Barbosa “y con todos los integrantes del Ministerio Público de la Nación de Colombia”.

El fiscal general de la Nación Francisco Barbosa conversó con Vicky Dávila, directora de SEMANA, luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que es el jefe del Estado y, por lo tanto, el superior del fiscal general.

En medio de sus críticas a ese hecho, Barbosa mencionó el pasado guerrillero de Petro, quien perteneció al M-19, la guerrilla que generó un violento impacto a finales del siglo pasado. Barbosa considera que el entendimiento de Petro de la jerarquía en el Estado puede estar relacionado con ese hecho.

El fiscal general, Francisco Barbosa. - Foto: SEMANA

Y agregó: “Él cree que piramidalmente el comandante puede suprimir al inferior. Él es presidente y tiene que funcionar en el marco de las instituciones”.

Además, Barbosa recordó su pasado en el M-19 y comparó la toma del Palacio de Justicia, perpetrada por esa guerrilla en 1985. “Vicky, esto que acaba de pasar es una quema simbólica del Palacio de Justicia”, cuestionó Barbosa.

El fiscal general afirmó que con esas declaraciones Petro “quema el Palacio de Justicia simbólicamente y quema la Fiscalía”. Y le pidió que se refiera al tema personalmente y no a través de sus redes sociales.

“Eso me parece tremendamente violento contra el ordenamiento jurídico colombiano. Es bueno que él salga y le explique al país, no por Twitter, sino personalmente, qué es lo qué piensa de todo esto. Uno ya no sabe si está hablando con un robot que escribe o con un presidente”, dijo el fiscal general.