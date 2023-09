Fiscalía pone la lupa en amenazas contra Katherine Miranda, representante a la Cámara; reforma a la salud fue el punto de ‘choque’

“Tras los ataques, agresiones y violencia que he recibido en estos días, he decidido emprender acciones judiciales y disciplinarias contra bodegueros, funcionarios públicos y congresistas que me han violentado”, dijo la legisladora. “La política se tiene que hacer con argumentos, respetando al contrario, construyendo sobre lo construido, no con sicariato digital”, añadió.

La respuesta de la Fiscalía

“A veces se pierde y a veces se gana”

“Tiene que ser sobre puntos acordados, no puede ser al infinito, no puede devolvernos a la discusión inicial como si la comisión no se hubiera tramitado y debatido ampliamente, como si no hubiera habido más de cuarenta audiencias públicas (...). ¿En qué no estamos de acuerdo? El procedimiento”, enfatizó Racero.