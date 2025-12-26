Fractura en el petrismo: desde la UTL de María del Mar Pizarro buscan tumbar la lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar frente a una solicitud de revocatoria de inscripción contra la lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico.

SEMANA conoció que la solicitud fue presentada por Claudia Patricia Calao González, quien es asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante María del Mar Pizarro.

Auto de apertura de indagación preliminar a la solicitud de revocatoria de inscripción. Foto: SEMANA

De acuerdo con la autoridad electoral, Calao radicó la solicitud el pasado 15 de diciembre, argumentando que la lista fue conformada en contravención del “acuerdo de voluntades para participar en la consulta popular interpartidista del Movimiento Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025”.

Pizarro, quien quedó de tercera en la consulta por la Cámara de Bogotá, quedó en el renglón cinco de la lista inscrita oficialmente ante la Registraduría.

La queja principal radica en que la lista no se integró en estricto orden descendente, conforme a la votación obtenida en la consulta.

“Adicionalmente, sostiene que se aplicó de manera indebida el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, relativo al principio de paridad, lo que en su criterio vició la conformación de la lista y justifica la solicitud de revocatoria de la inscripción”, se lee en el auto.

Según encontró el CNE al revisar los resultados, pese al resultado de la votación, las candidaturas con mayor respaldo no ocuparon los primeros renglones.

“Se evidencia que el orden definitivo de los renglones iniciales de la lista inscrita no correspondería estrictamente al resultado de la consulta, particularmente en lo que respecta a la ubicación relativa de algunas candidaturas que obtuvieron mayor respaldo ciudadano frente a otras con menor votación, lo cual, en criterio de la peticionaria, constituiría una alteración del resultado democrático y de lo pactado por la propia coalición”, sostuvo el CNE en el documento.

Así quedó conformada la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico

De esa forma, Calao pide “que esta autoridad ejerza sus funciones de verificación y control de legalidad de las inscripciones, a fin de determinar si la lista inscrita corresponde efectivamente a las candidaturas seleccionadas mediante el mecanismo democrático previamente acordado y si el orden definitivo de los renglones se ajusta a la normativa electoral vigente, los acuerdos partidarios y los principios de democracia".

Ahora, el Consejo Nacional Electoral deberá avocar conocimiento de la solicitud y ordenar la práctica de pruebas pertinentes, con el fin de verificar la legalidad de la inscripción de la lista.

“Establecer si existe mérito para adoptar medidas administrativas correctivas y garantizar, en todo caso, el respeto por la voluntad popular, la democracia interna de las organizaciones políticas y el marco constitucional y legal que rige los procesos de inscripción de candidaturas”, planteó en el auto.

A partir de esto, la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá entregar certificado de resultados oficiales de la consulta, formularios de inscripción y copia de los acuerdos internos suscritos entre el Pacto Histórico y la Colombia Humana.

Igualmente, el Pacto Histórico en Bogotá deberá pronunciarse sobre los hechos, y Calao tendrá la posibilidad de ampliar su solicitud, allegando elementos probatorios que considere pertinentes.