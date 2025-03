Francia Márquez anticipa a qué se dedicará terminado el Gobierno Petro: “Era para que viviéramos felices y bien”

La vicepresidenta, Francia Márquez, habló de su futuro una vez deje de estar en ese cargo, en el que le quedan 18 meses. Según dijo, la idea que tiene es estar con las comunidades, como hacía cuando era lideresa social.

“Sigo trabajando. Yo siempre he trabajado, mi trabajo ha sido siempre la lucha por los derechos de la gente”, aseguró la vicepresidenta, a quien se le preguntó cuál cree que es el sentir de las comunidades luego de verla en dicho cargo de vicepresidenta y ministra. Según dijo, ella considera que dichas comunidades sí sienten que ella hizo algo por ellos. “Yo acabé de llevar una universidad a mi municipio, a Suárez. Acabé de llevar una universidad y la alegría de ver a mi gente, de ver a las mujeres llorando diciendo ‘gracias porque esto va a ayudar que nuestros hijos no tengan que irse reclutados a un grupo armado, sino que aquí tienen una opción’. Ya eso lo vale todo”, aseveró.

“Yo creo que tenemos que darnos la oportunidad como colombianos de conocernos y de ver el potencial que tenemos para que crezcamos todos, para que esta Colombia sea una Colombia próspera, una Colombia en paz, una Colombia con justicia social y bueno, aquí tienen vicepresidenta para rato, me queda año y medio y después seguiré trabajando por mi país, por mi gente, por estos territorios y bueno, por la vida”, agregó Márquez.

La vicepresidenta también confirmó su distanciamiento con el presidente, Gustavo Petro, pero no por ello, señaló, aspira a que su Gobierno termine mal. “Tenemos diferencias, pero para mí no es una desventaja. Yo sé que hay gente que quisiera ver a este Gobierno derrumbado. Pero esa no soy yo, así que yo no soy la que voy a hacerle el juego”, señaló.

“A quienes han querido que este Gobierno fracase, yo no voy a hacerles ese juego y eso no significa que no pueda decir las cosas que siento y que pienso, pero siempre en términos de construir y en términos de cumplir el mandato del pueblo colombiano y es hacer todo nuestro esfuerzo hasta el último día de gobierno, para generar los cambios que Colombia necesita, que Colombia se merece”.

Al consultarle si ella considera que el presidente Petro la escucha o no, Francia Márquez respondió: “Sí, yo creo que me ha escuchado en algunos momentos, no siempre, pero es natural, yo creo. Creo que tiene que escuchar a mucha gente, no solo a mí. Siempre le he dicho: ‘Presidente, tiene que escuchar a mucha gente y sobretodo la gente que lo conoce a usted y con la que usted ha construido toda la vida’”.

La vicepresidenta también dijo estar dispuesta a reunirse con las senadoras María Fernanda Cabal y con Paloma Valencia, ambas del Centro Democrático, pese a las diferencias que han tenido en estos tres años de Gobierno. Sobre Cabal dijo: “Me gustaría invitarla, que venga conmigo a meterse por acá para que vea la realidad de la gente y que se comprometa a decir que en medio de la diferencia hay que construir”. Y respecto a Paloma Valencia señaló: “Somos del mismo departamento del Cauca, del mismo territorio, con historias diferentes, porque ella viene de una familia privilegiada. Yo vengo de una familia excluida y hoy somos dos mujeres de un mismo departamento con puntos de vista distintos, pero mi invitación es a que en medio de la diferencia se puede construir país”.

La vicepresidenta concedió estas declaraciones a Noticias RCN en el marco de una visita a Nariño. “Yo soy una mujer negra y yo sé que yo estoy en un escenario de disputa de poder y sé que ocupar el poder tiene costos y todavía este país no acepta que soy la vicepresidenta y muchos me cobran todavía que haya llegado a ocupar un espacio que, se considera, nunca debí haber ocupado”.