Francia Márquez despeja dudas y habla de su futuro político: “Esto apenas comienza”

La vicepresidenta Francia Márquez destapó sus cartas de cara a las próximas elecciones en Colombia. Según sus planes, permanecerá en el cargo hasta el 7 de agosto de 2026 y no descarta una futura candidatura presidencial.

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, Márquez confirmó que no tendrá protagonismo en la contienda del próximo año, pues espera cumplir con el mandato que le encomendaron los electores en 2022.

“Tanto que insisten, hasta lo he pensado. Pero no, yo asumí un compromiso de país y era permanecer aquí como vicepresidenta, no sé si más adelante el pueblo tome la decisión de que yo sea su presidenta”, comentó la funcionaria.