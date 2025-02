Francia Márquez: “mi vida corre peligro”; Augusto Rodríguez: “no estoy deprimido”: los miedos por atentados en el gobierno Petro

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, dijo el jueves que recibió “amenazas” de muerte contra ella y su familia tras denunciar casos de corrupción en medio de una relación distante con su propio gobierno. Márquez fue una las funcionarias más críticas del presidente Gustavo Petro el 4 de febrero, cuando el mandatario transmitió en vivo por televisión y redes sociales un consejo de ministros que resultó muy accidentado para el Ejecutivo, pues dejó al descubierto las profundas divisiones dentro de la misma administración.

La vicepresidenta y hasta este jueves ministra de Igualdad mostró su molestia por la presencia en el gabinete de personas que considera corruptas y ajenas a su proyecto progresista. “Hoy mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias”, escribió Márquez en un comunicado, sin especificar si se refiere a ese hecho. “Por haber dicho estas verdades intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos y en maniobras políticas en mi contra que únicamente buscan dañar mi imagen”, añadió.

La relación de Márquez y Petro parece haberse deteriorado tras su elección como binomio en 2022. La vicepresidenta rechaza la llegada a la cúpula del gobierno de Armando Benedetti, un excongresista aliado de la derecha y exdiplomático que ayudó a Petro a llegar al poder. Investigado por corrupción y denunciado por presunta violencia de género, Benedetti asumió este jueves como ministro del Interior.

Su cercanía con Petro y el anuncio de su designación generaron un terremoto al interior del gabinete que salió a la luz ante millones de personas por cuenta de la transmisión del consejo de ministros. Otros funcionarios su unieron a los reclamos de Márquez. Pero el presidente, que defiende a su nuevo ministro a rajatabla, respondió pidiendo la renuncia protocolaria de todo el gabinete. El jueves, Petro oficializó que reemplazó a Márquez como ministra de Igualdad en un acto público al que ella no asistió.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, en el consejo de ministros | Foto: Presidencia de la República

El consejo de ministros también desembocó en la revelación del presunto ingreso de dinero a la campaña presidencial de Petro por parte del mayor contrabandista del país. El autor de la denuncia, Augusto Rodríguez, un funcionario y viejo aliado de Petro, publicó una carta dando a entender que lo podrían asesinar y hacer pasar su muerte como un suicidio. “No estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y gozo de buena salud”, escribió el funcionario.

Márquez llegó a la vida política tras una larga trayectoria como activista y defensora del medio ambiente en su natal departamento del Cauca. Por ese trabajo ha sido víctima de atentados. Incluso siendo vicepresidenta las autoridades descubrieron en 2023 un plan para asesinarla con explosivos.

Estas fueron las cartas íntegras publicadas tanto por Francia Márquez como por Augusto Rodríguez anunciando que temen atentados en su contra tras rebelarse contra el gobierno del presidente, Gustavo Petro.

Francia Márquez

La carta que publicó la vicepresidenta Francia Márquez | Foto: Vicepresidencia de Colombia

Augusto Rodríguez

Durante la transmisión en vivo del Consejo de Ministros del 4 de febrero, en mi intervención me referí a cómo la campaña presidencial del 2022 intentó ser «penetrada» por Diego Marin Buitrago, alias «papá pitufo». Al respecto debo decir que mis palabras obedecen a hechos que me comentó el señor Xavier Vendrell en una reunión que tuvimos en el mes de marzo, 2022, en el Oma del Parkway en Bogotá, a la cual hace referencia la periodista María Jimena Duzán en su artículo (Revista Cambio, febrero 2025).

Augusto Rodríguez, el hombre de confianza de Gustavo Petro que mencionó a Papá Pitufo en el consejo de ministros | Foto: juan carlos sierra-semana

A lo publicado por la periodista debo decir que hacen falta algunos datos:

En aquella reunión que tuve con Xavier Vendrell le transmití la indicación perentoria del entonces senador Gustavo Petro de devolver el dinero, entregado por Papá Pitufo sin el conocimiento y la autorización del candidato. El señor Vendrell, quien se encontraba visiblemente asustado por las circunstancias, me comentó que había visto a alias Pitufo en un evento masivo de colombianos que se realizó en España, en el mes de enero de ese mismo año; agenda de campaña elaborada por Armando Benedetti.

Vendrell subrayó que ese encuentro fue muy concurrido de simpatizantes y que Gustavo Petro nunca supo que entre los presentes estuvo Diego Marin Buitrago. No obstante, el mismo Vendrell confirmó que en ese mismo evento coincidieron Papá Pitufo, Armando Benedetti y él mismo. ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de Papa Pitufo? ¿Quién lo invitó? No lo sé, no me lo comentó. Sin embargo, me aseguró que estuvo en el evento. En lo personal, estoy completamente cierto en que el candidato no tuvo encuentro alguno con Papá Pitufo en Madrid, España.

En el artículo publicado por la Revista Cambio, la periodista María Jimena Duzán menciona que una persona acompañó a Xavier Vendrell a una mansión en Guaymaral para recibir 500 millones de pesos, y quien, además, «se embolsilló 50 millones de pesos de un tacazo«, sin embargo, su nombre no fue publicado. Se trata, según la información que me reveló Vendrell, del señor Néstor Daniel García Colorado, quien no era militante del Pacto Histórico como describió la periodista, sino del partido Alianza Verde.

El otro nombre que no fue mencionado en el articulo de la Revista Cambio fue el del español Ramón Devesa González, quien de extraña manera resultó grabando el video que le habíamos solicitado tomar a Xavier Vendrell al momento de devolver los 500 millones de pesos. Yo le había pedido, con claridad, a Vendrell, que el video debería ser producto de una cámara escondida para que Papa Pitufo no se enterara que se estaba construyendo esa evidencia. Era un proceso algo minucioso. Vendrell debería ser filmado en el momento de empacar en una caja el dinero a retornar, y acompañar con la cámara todo el recorrido hasta la mansión de Guaymaral, en donde se bajaría del vehículo y el camarógrafo acompañante continuaría la grabación, resguardado dentro del automotor, hasta registrarlo entrando a la casa con la caja de dinero y luego saliendo sin ella. Devesa, era una persona que se hizo notoria por querer sacar provecho económico de toda situación. Me causó molestia el enterarme de que Ramón Devesa había sido quien realizó la filmación. Y efectivamente, no me equivocaba; cuando Vendrell se me presentó a informarme que ya había hecho la devolución de la plata, le exigi el video, pero me dijo que no lo tenía, puesto que Devesa se había quedado con la filmación. Busque a Ramón Devesa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valia esa evidencia. Así, que renuncie a esta exigencia.

Debo decir que yo nunca he visto el video, pero me enteré por dos personas que dijeron haberlo observado. La periodista de Cambio me aseguró que también lo había visto y me pidió que confirmara si era yo quien lo habia solicitado, a lo que le respondi afirmativamente. También le pregunté, qué era lo que se veía en ese video. Ella me respondió que se observaba al Papá Pitufo, a Xavier Vendrell y a otra persona entrar a una estancia un poco oscura con un maletin que fue abierto inmediatamente y del que sacaron varios fajos de dinero.

Me sorprendi. La escena narrada no correspondía a las instrucciones que se le habían dado a Vendrell. No era una cámara escondida. Tanto Papá Pitufo como las otras dos personas estaban siendo conscientes de que eran filmadas, su aprobación era evidente. Me generó la inquietud de que el viaje de Xavier Vendrell a España, para la supuesta consecución del dinero para devolverle a alias Pitufo, podría haber sido una estrategia para reanudar la operación.

De lo dicho a Cambio y lo que acabo de aclarar, puedo decir que el entonces Senador y luego candidato Gustavo Petro, se enteró de los acercamientos de Diego Marin al entorno cuando le informé al comienzo de la precampaña en el Valle del Cauca y durante la campaña, cuando el señor Xavier Vendrell recibió 500 millones de pesos, que tuvo que devolver por orden del mismo Petro.

También debo de precisar que Gustavo Petro, entonces candidato, fue enfático en rechazar cualquier intento de permitir filtración de dineros ilegales o provenientes de la mafia o de burlar la normatividad. Y en particular le dedicó estudio y le hizo seguimiento a las maniobras y procederes de las estructuras criminales del contrabando y su relación con el lavado de activos. Ya en el gobierno, nos ha insistido en ser estrictos en el uso de la ley y la autoridad para desmontar y castigar el entramado mafioso en puertos, aduanas y en las redes que han permeado a la misma policía fiscal. Por ello, la ubicación, detección y solicitud de extradición de Diego Marin Buitrago.

Y retornando a la coyuntura actual quiero compartir la siguiente circunstancia: Pocas horas después del comentado y televisado gabinete de gobierno (martes, 4 de febrero de 2025) y mientras le hacíamos antesala en palacio al Presidente, que hablaba con un ministro, Gustavo Bolivar, director de Prosperidad Social, y este servidor, salimos a buscar un café y nos encontramos esta discreta escena. Adjunto a este comunicado la foto casual.