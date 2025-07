Francia Márquez no acompañó a Gustavo Petro en Santa Marta al desfile militar del 20 de julio. Se agudiza el distanciamiento

La presencia de Francia Márquez en la capital del país evidencia que el distanciamiento con el presidente Gustavo Petro cada día es más evidente, pues la alta funcionaria no acompañó al jefe de Estado al desfile militar en Santa Marta.

“La señora vicepresidenta, que sale en las conversaciones leyvinistas, entonces me dice que se va y renuncia si yo pongo a Florián y a la señora Amaranta Hank, que además me hizo pasar una penota porque —ni más ni menos— en las elecciones, con Esperanza Gómez, dijeron que se podían quedar conmigo (risas)... Eso no es igualdad, hermano, y los funcionarios de Francia siguen en el Ministerio. Y siguen sin ejecutar y el problema está en el fondo”, dijo en esa ocasión el mandatario.