Francia Márquez rechazó “amenazas” de Donald Trump contra Gustavo Petro: “Estamos ante una amenaza a la democracia”

La vicepresidenta aseguró que también está en riesgo la soberanía nacional, la paz y el derecho internacional.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 9:00 p. m.
Francia Márquez rechazó "amenazas" de Donald Trump a Gustavo Petro.
Francia Márquez rechazó "amenazas" de Donald Trump a Gustavo Petro. Foto: AFP/Getty Images/Presidencia

Francia Márquez, vicepresidenta de la República, rechazó las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en las que dijo que le “suena bien” una posible operación en Colombia contra Gustavo Petro.

En su mensaje, Márquez resaltó que Petro fue elegido democráticamente en Colombia.

“Como vicepresidenta de la República de Colombia rechazo las reiteradas amenazas del presidente Trump a nuestro presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente por el pueblo colombiano", dijo en su cuenta de X.

Y agregó: “estamos ante una amenaza a la democracia, a la soberanía nacional, a la paz y al derecho internacional“.

La vicepresidenta resaltó que “el pueblo colombiano eligió a este gobierno para liderar a nuestro pueblo hacia la justicia social, la equidad, el cuidado de la vida, la dignidad y la paz”.

Igualmente, dijo que el mandato popular “bajo ninguna circunstancia, puede ser transgredido por intereses políticos y económicos extranjeros”.

Finalmente, hizo un llamado al pueblo colombiano y a la comunidad internacional a “defender la soberanía” del país.

Gobierno Petro informó que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra criminales y carteles de droga

“Seguimos trabajando con el corazón bien puesto hasta que la dignidad se haga costumbre”, concluyó en su mensaje en la red social X.

En días anteriores, la vicepresidencia rechazó la intervención militar en Venezuela, que resultó con la captura de Nicolás Maduro.

“Como defensora de la vida, rechazo esta intervención militar e insto a los organismos multilaterales a que asuman su obligación con los pueblos y actúen con firmeza para garantizar la paz y la protección del pueblo venezolano“, manifestó.

Y agregó: “El derecho internacional humanitario debe ser plenamente respetado para que, en un marco de respeto mutuo, diálogo genuino y unidad, el pueblo venezolano pueda trazar libremente sus propios caminos hacia la justicia, la libertad y la autodeterminación. Porque sin el pueblo no hay democracia. Y sin justicia, no hay paz. Hasta que la dignidad se haga costumbre”.

