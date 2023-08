Fuerte controversia entre Rodrigo Lara y el periodista Jairo Pulgarín, de Tropicana: ¿qué se dijeron al aire?

Lara estaba dando su percepción sobre TransMilenio, el cual catalogó de tener una ineficiencia en su servicio, por lo que anunció que en una posible Alcaldía suya no destinará ni un peso de inversión para más troncales de este sistema de transporte masivo.

En ese momento, el periodista Jairo Pulgarín cuestionó que ese discurso era el mismo que usó hace cuatro años la actual alcaldesa, Claudia López, cuando siendo candidata afirmó que no iba a implementar el TransMilenio por la Avenida 68.

Y a renglón seguido expresó: “Si nos vamos a meter aquí en terrenos personales, entonces yo lo que tendría que decir es que Rodrigo Lara también nos explique cómo va a manejar sus problemas con el alcohol… eso es otra cosa, pero no, yo no me meto en eso”.