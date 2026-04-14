Fuertes acusaciones contra Isabel Cristina Zuleta, quien negocia la paz total con cabecillas de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes declaraciones contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien también lidera el equipo del Gobierno Petro en la negociación de paz con los cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá.

La polémica inició cuando el magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, indicó que se adelantan cuatro indagaciones sobre la congresista, relacionadas con las controversias por alias Pipe Tuluá, la exministra Ángela María Buitrago, el ‘tarimazo’ y las posibles irregularidades en la cárcel de Itagüí.

Isabel Zuleta, gestora del “tarimazo” entre Petro y criminales, reaccionó así a la parranda vallenata de estos delincuentes en Itagüí

Frente a este escenario, Gutiérrez sugirió que la senadora estaría “al servicio de los bandidos”, y citó un fragmento de la información que la involucraría con aparentes conductas indebidas, hoy en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

“Sería bueno que la Corte Suprema y magistrados que la investigan citen a los generales activos y no activos para que le informen a la justicia sobre las llamadas de la señora Zuleta para impedir capturas y evitar extinciones de dominio para favorecer a capos de la cárcel de Itagüí”, dijo el alcalde.

Federico Gutiérrez e Isabel Zuleta. Foto: SEMANA

Al parecer, se trataría de una presión ejercida por la congresista del Pacto Histórico, de acuerdo con el testimonio del mandatario distrital: “Si ejecutaban esos operativos, ellos serían los responsables de ‘dinamitar’ el proceso de paz urbana”, mencionó el mandatario en la misma red social.

Con todo esto, Gutiérrez agregó una pregunta para la política antioqueña: “¿Fue la senadora quien les informó a algunos en la cárcel de Itagüí sobre los operativos que estaban en marcha de parte de la Policía y la Fiscalía? Con dicha información fue que me mandaron a amenazar a mí, como alcalde, y al secretario de Seguridad, Manuel Villa”.

Senadora Isabel Zuleta dijo en vivo que quienes llevaron parranda vallenata a la cárcel “no son capos” y confirmó que tienen “visitas especiales”

Concluyó: “Ya la exministra de Justicia, Ángela Buitrago, comenzó a dar las primeras pistas. Ella también fue víctima de presión de parte de la senadora. ¿Se imaginan donde la Corte la escuche? Chantaje a favor de los bandidos. La senadora ha ejercido su poder y su cargo para beneficiar a los peores criminales”.

Al ser acusada de ser “senadora al servicio de los bandidos”, Zuleta respondió a Federico Gutiérrez en su cuenta de X: “Alcalde, mi curul está al servicio de la paz, como lo manda la Constitución. Su estigmatización solo demuestra el desinterés de su administración por construirla. Lo curioso es que usted sí tuvo, en su primera administración, un secretario al servicio suyo y de los combos”.