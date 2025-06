El ex primer ministro británico Tony Blair escribió el prólogo del libro del exmandatario colombiano. | Foto: Fotomontaje SEMANA

“Cada entrevista deja lecciones y no pretende sentar cátedra ni una posición dogmática, pero sí nos abre el espíritu a la inmensidad del pensamiento de quienes desde Oxford quieren aportar a una sociedad que no se aleje del fin humanista". | Foto: Cortesía

Entre estas, se condensan sus conversaciones con Paul Collier, lord Patten, Peter Frankopan, Eugene Rogan, Ngaire Woods, Karthik Ramana, Sultan Miunar, Noel Sugimura y Joe Wolf. También se le rinde un homenaje a Malcolm Deas, el destacado historiador británico experto en Colombia, fallecido en 2023. El prólogo lo escribió el ex primer ministro Tony Blair y lleva un comentario de Bill Clinton. Ambos fueron alumnos de ese centro académico.

“Cada entrevista deja lecciones y no pretende sentar cátedra ni una posición dogmática, pero sí nos abre el espíritu a la inmensidad del pensamiento de quienes desde Oxford quieren aportar a una sociedad que no se aleje del fin humanista. En este proceso me preguntaron mucho por qué quería hacer un libro de conversaciones. Mi respuesta estuvo siempre ligada a la idea de que la conversación es un arte, un privilegio y un placer, mucho más cuando se adelanta sin premeditación, con espontaneidad y sin cálculos, pero sí de manera auténtica”, concluye el exmandatario.