No es cierto.



Esas dos propuestas no sólo NO SON de mi administración, sino que son del Gobierno Nacional, al que usted pertenece.



Por favor, Gustavo, más seriedad. Retráctese de sus falsas acusaciones. Y más bien, en vez de andar dedicado a difundir mentiras en redes… https://t.co/5qiQmnGaim pic.twitter.com/OQVUK1TJT1