Gerente de la Empresa Metro habla del posible conflicto de intereses en la segunda línea: “la licitación va a continuar”

“La segunda línea es una licitación pública internacional que se está ejecutando de acuerdo con las normas de la banca multilateral, específicamente el manual de adquisición. La segunda línea está totalmente financiada por el convenio de cofinanciación que firmó el Gobierno Distrital, encabeza de la (ex) alcaldesa Claudia López y el Gobierno Nacional, en cabeza del (ex) presidente Iván Duque. Ese convenio de financiación por 34.9 billones de pesos garantiza las vigencias futuras que van a financiar el proyecto y que aporta recursos hasta el año 2053, 70 % del gobierno nacional y 30 % del Gobierno Distrital”, señaló el gerente.

“La Empresa Metro de Bogotá y la banca multilateral no estamos incursos en el proceso del conflicto interés, no somos generadores de conflicto de interés, tenemos la responsabilidad de resolver la existencia o no de ese conflicto de interés para que la licitación siga en su trámite con todas las garantías de participación, con transparencia en el manejo de la información, con equilibrio para que todas las firmas presenten una propuesta y nos permita seleccionar la propuesta más favorable para la ciudad de Bogotá”, manifestó.

En todo caso, el gerente Narváez subrayó que “la decisión nuestra y de la banca es que se continúa con la licitación, no se ha suspendido, no hay ningún banco que se haya retirado, no hay riesgos de ningún recurso de Nación o Distrito. Aquí no hay pagos, no estamos utilizando ningún tipo de recursos. Es más tomamos una determinación el año pasado de no adquirir todavía predios”.