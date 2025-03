Gobernador de Bolívar pide a Petro que ayude a conectar al departamento con Antioquia y Cesar: “Verá como esos grupos se van”

Cruce de mensajes entre el presidente Petro y Juvenal Díaz por seguridad en el Magdalena Medio: “Proponemos unidad territorial, no una división”

Los mandatarios solicitaron, además, más acciones y recursos frente a la violencia que afecta a esta zona, con el fin “anticiparnos a los problemas, eso es lo que queremos. No queremos que aquí se vaya a presentar lo del Catatumbo”, manifestó Díaz.

La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar e invitó, desde su tribuna favorita, a los gobernadores crear un nuevo departamento del Magdalena Medio. “Le pediría a los gobernadores que no gobiernan el Magdalena Medio desde sus alturas andinas, que ayuden a configurar el nuevo departamento del Magdalena Medio para que pueda ser gobernado desde su propio pueblo. Creo que es la mejor forna de equilibrar una zona riquísima qué no ha tenido inversión pública”, dijo.