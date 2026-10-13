Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó en el Congreso la Ley de Acogimiento de los grupos armados: Iván Cancino y Rodrigo Lara la socializaron

Tal como lo había prometido, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella radicó en el Congreso este martes, 13 de octubre, la Ley de Sometimiento a la Justicia de grupos armados que ahora se llama de acogimiento.

La iniciativa la presentaron oficialmente los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y el de Justicia, Iván Cancino, y pretende una alternativa para que los grupos armados contemplen abandonar las armas y se sometan a la Justicia con unas reglas claras y diferentes a la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.

El proyecto empezará su discusión en la Comisión Primera del Senado, donde tiene garantizadas amplias mayorías. Allí el presidente es el congresista de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, cercano al presidente De La Espriella.

Sin embargo, como tiene mensaje de urgencia, el objetivo es que se estudien conjuntamente en los próximos días junto con la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

*En desarrollo…